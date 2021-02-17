خروج الإعلامى عمرو أديب من المستشفى بعد الاطمئنان على صحته

جدة - نرمين السيد - أكد طارق يونس، رئيس تحرير برنامج "الحكاية"، والذى يذاع على قناة "إم بى سى مصر" الفضائية، فى تصريحات له، أن الإعلامى عمرو أديب، مقدم البرنامج، خرج من المستشفى، منذ قليل، بعد تلقيه العلاج اللازم، وإجراء فحوصات وأشعة للاطمئنان على سلامته بعد حادث السير الذى تعرض له منذ ساعات على طريق دهشور بالجيزة.





وكانت مصادر كشفت لـ "دوت الخليج" تفاصيل إصابة عمرو أديب خلال حادث سير، حيث أكدت أن مقدمة سيارة الإعلامى عمرو أديب اصطدمت بمؤخرة سيارة نصف نقل على طريق دهشور بالجيزة، ما أدى إلى تهشم كامل لمقدمة سيارة أديب. حادث عمرو أديب وأضافت أنه بمجرد وقوع الحادث اتصل الأهالى بسيارة إسعاف نقلت الإعلامى عمرو أديب إلى أحد مستشفيات 6 أكتوبر، وانتقل رجال المباحث إلى المكان للمعاينة والكشف عن الأسباب النهائية للحادث.

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