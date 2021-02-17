فيديو .. شوبير يطمئن جمهور عمرو أديب : العربية اتدمرت لكن عمرو بخير

جدة - نرمين السيد - وقال شوبير، خلال تقديمه برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على "قناة أون تايم سبورت": "بطمنكم على صحة الزميل العزيز والإعلامى الكبير عمرو أديب بعد تعرضه لحادث"، مضيفًا: "العربية اتدمرت لكن عمرو بخير ويجرى فحوصات وهو سليم تماما.. حمد الله على السلامة يا عمرو".

حادث عمرو أديب

وانتقل رجال المباحث بقطاع 6 أكتوبر بالجيزة إلى موقع حادث التصادم الذى تعرض له الإعلامى عمرو أديب على طريق دهشور بالجيزة، ما أدى إلى إصابته بإصابات بسيطة.

وكانت غرفة عمليات نجدة الجيزة، قد تلقت بلاغًا من الأهالى بتعرض سيارة الإعلامى عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية على قناة "إم بى سى مصر" الفضائية، لحادث مرورى وإصابته، انتقلت قوة إلى المكان للكشف عن أسباب الحادث.