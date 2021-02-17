فضيحة في الكامب نو.. برشلونة يخسر برباعية أمام باريس بدوري الأبطال (فيديو)

حقق باريس سان جيرمان فوزا كبيرا علي حساب برشلونة الإسباني، برباعية مقابل هدف وحيد، في المباراة التي أقيمت بين الثنائي علي ملعب " الكامب نو" استاد الفريق الكتالوني.

أحرز ليو ميسي الهدف الأول لصالح برشلونة من ركلة جزاء، في الدقيقة 27 من أحداث الشوط الأول، سجل امبابي لاعب باريس سان جيرمان هدف التعادل بعد كرة عرضية من كورزوا من الطرف الأيسر لصالح فيراتي أرسلها إلى مبابي، ومن ثم راوغ لينجليت لاعب فريق برشلونة وسدد كرة رائعة بالقدم اليسرى داخل الشباك.

أضاف امبابي الهدف الثاني له في المباراة والثاني للفريق بعد تمريرة طولية من خط الوسط لصالح فريق باريس سان جيرمان لتصل إلى فلورينزي يمين منطقة الجزاء، أرسلها كرة عرضية شتتها بيكيه لكن تصل إلى مبابي الذي سجلها في الشباك.

وعزز مويس كين التقدم للفريق الفرنسي بإحرازه الهدف الثالث بعد كرة مقوسة رائعة من الطرف الأيسر لصالح باريس سان جيرمان عن طريق لياندرو باريديس على رأس مويس كين سددها رائعة داخل الشباك.

وأكد امبابي الفوز لصالح باريس سان جيرمان بإحرازه للهاتريك في مباراة اليومي وكذلك الهدف الرابعفي الدقيقة الـ 85 من أحداث المباراة.

وأنتهت المباراة بين الفريقين بفوز بطل فرنسا برباعية علي أرض برشلونة في ذهاب دور ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن يلتقى برشلونة مع باريس سان جيرمان في فرنسا، في إطار مواجهات العودة لدوري أبطال أوروبا، والتي يحتاج خلالها برشلونة الفوز بفارق ثلاث أهداف وهو الأمر الذي يعد شي صعبا في ظل هزيمته على أرضه برباعية.