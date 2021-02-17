تمكن فريق ليفربول الإنجليزي وضع قدما في دور ال8 لبطولة دوري أبطال أوروبا وذلك بعدما فاز خارج ميدانة علي فريق لايبزيج الألماني بنتيجة 2/0، جاءت الأهداف عن طريق محمد صلاح وساديو ماني.
بدأت المباراة سريعة بين الفريقين وهدد لايبزيج مرمي أليسون بيكر وأضاع فرصة الهدف الأول بعدما جاءت الكرة في العارضة مع مطلع الدقيقة ال5، وبدأ ليفربول السيطرة علي مجريات اللقاء وكاد محمد صلاح أن يسجل الهدف الأول لفريق ليفربول مع مطلع الدقيقة 15 ولكن تمكن حارس المرمي التصدي لكرة صلاح الخطيرة.
ظل فريق ليفربول مسيطرا علي أحداث الشوط الأول دون تغيير في نتيجة المباراة لينتهي الشوط الأول سلبيا بين الفريقين.
بدأ الشوط الثاني بضغط سريع من جانب ليفربول وأحرز النجم المصري محمد صلاح الهدف الأول في الدقيقة 53 بعدما أستغل خطأ دفاعي من فريق لايبزيج، وعاد ساديو ماني وتمكن من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 58 بعد خطأ آخر من جانب لاعبي لايبزيج.
واستمر ضغط لاعبي ليفربول دون جديد لتنتهي المباراة بثنائية نظيفة ليضع ليفربول قدما في الدور القادم مع إنتظار مباراة العودة في إنجلترا مطلع مارس القادم.
وعاد ليفربول لسكة الإنتصارات من جديد وذلك بعدما تعرض لهزائم متتالية في بطولة الدوري الإنجليزي كانت البداية بمباراة بيرنلي ثم مانشستر سيتي ثم ليستر سيتي في بداية هذا الأسبوع.
ويعاني ليفربول في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي حاليا ويأتي في المركز السادس في جدول الترتيب ويمتلك 40 نقطة، وأبتعد عن المنافسة علي لقب البطولة لصالح مانشستر سيتي المتصدر بفارق 16 نقطة عن الريدز.
وأكد يورجن كلوب أن المنافسة علي لقب البطولة إنتهي وأن الفريق سيضع تركيزة علي بطولة دوري ابطال أوروبا من أجل الفوز بالبطولة مع ظل صعوبة المنافسة علي المراكز المؤهلة لدوري ابطال أوروبا الموسم القادم بسبب وضعية الفريق الصعبة حاليا.
ويأتي مانشستر سيتي في مقدمة الترتيب ثم مانشستر يونايتد، ويأتي من بعدهم ليستر سيتي ثم تشيلسي ثم وست هام ثم فريق ليفربول يأتي في المركز السادس ويبتعد بفارق نقطتين عن المركز الرابع المؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ليفربول يفوز علي لايبزيج بثنائية "صلاح وماني" (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.