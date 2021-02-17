ليفربول يفوز علي لايبزيج بثنائية "صلاح وماني" (فيديو)

تمكن فريق ليفربول الإنجليزي وضع قدما في دور ال8 لبطولة دوري أبطال أوروبا وذلك بعدما فاز خارج ميدانة علي فريق لايبزيج الألماني بنتيجة 2/0، جاءت الأهداف عن طريق محمد صلاح وساديو ماني.

بدأت المباراة سريعة بين الفريقين وهدد لايبزيج مرمي أليسون بيكر وأضاع فرصة الهدف الأول بعدما جاءت الكرة في العارضة مع مطلع الدقيقة ال5، وبدأ ليفربول السيطرة علي مجريات اللقاء وكاد محمد صلاح أن يسجل الهدف الأول لفريق ليفربول مع مطلع الدقيقة 15 ولكن تمكن حارس المرمي التصدي لكرة صلاح الخطيرة.

ظل فريق ليفربول مسيطرا علي أحداث الشوط الأول دون تغيير في نتيجة المباراة لينتهي الشوط الأول سلبيا بين الفريقين.

بدأ الشوط الثاني بضغط سريع من جانب ليفربول وأحرز النجم المصري محمد صلاح الهدف الأول في الدقيقة 53 بعدما أستغل خطأ دفاعي من فريق لايبزيج، وعاد ساديو ماني وتمكن من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 58 بعد خطأ آخر من جانب لاعبي لايبزيج.