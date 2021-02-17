بعد ثلاثية المريخ.. تعرف على ترتيب مجموعة الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

انتهت مباراة الاهلي والمريخ السوداني في أول مباراته بدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا، بثلاث أهداف دون رد، علي ملعب القاهرة الدولي.

تقدم محمد مجدي أفشة، لاعب النادي الأهلي، الهدف الأول لفريقه في مرمي المريخ السوداني، خلال المباراة التي تجمعهما علي ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الأولى لدور المجموعات الإفريقي.

وسجل محمود كهربا ، لاعب النادي الأهلي، الهدف الثاني لفريقه في مرمي المريخ السوداني، خلال المباراة التي تجمعهما علي ملعب استاد القاهرة الدولي، بعد تمريرة بينية متميزة من جونيور أجايي أستغلها محمود كهربا ونجح في إختراق منطقة الجزاء منفردا بالحارس منجد النيل أبو زيد قبل أن يسدد كرة متقنة سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

أفتتح والتر بواليا التسجيل مع الأهلي، وأحرز الهدف الثالث لفريقه في مرمي المريخ السوداني، بعد تمريرة بينية متميزه من عمرو السولية إستغلال لسوء التمركز الدفاعي من لاعبي المريخ السوداني، أستطاع والتر بواليا بتحرك ذكي إستغلال الكرة، ثم إنفرد على إثره بالمرمى قبل أن يسدد كرة قوية في الزاوية اليمنى للمرمى سكنت الشباك خلال المباراة التي تجمعهما علي ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الأولى لدور المجموعات الإفريقي.

في حين تمكن سيمبا التنزاني أن يحقق الفوز علي فيتا كلوب بطل جمهورية الكونغو بهدف نظيف، وأقيمت المباراة علي ملعب الشهداء بالكونغو في 12 نوفمبر من هذا الشهر..

أحرز هدف المباراة الوحيد اللاعب كريس موغالو، في الدقيقة 61 من عمر المباراة عن طريق ركلة جزاء.

ويتصدر الأهلي مجموعته في دوري أبطال إفريقيا برصيد 3 نقاط، بعد تحقيق الفوز أمام المريخ السوادني في أولى مباريات الفريقيين بالبطولة.

. ويحتل سيمب البطل التنزاني المركز الثاني للمجموعة بعد تحقيق الفوز علي فيتا كلوب الكونغولي علي أرض الأخير بهدف نظيف

يجتل المريخ السوداني بطل السودان المركز الأخير في ترتيب المجموعة، ويحتل فيتا كلوب الأنجولي المركز الثالث في ترتيب المجموعة.

ويلتقي الأهلي في مباراتة القادمة في الأسبوع المقبل، مع سيمبا التنزاني في العاصمة التنزانية، في الجوولة الثانيه من دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.

