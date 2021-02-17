عاجل | نقل الإعلامي عمرو أديب إلى المستشفى (صور)

تعرض الإعلامي عمرو أديب مقدم برامج التوك شو لحادث مروري أثناء سيره علي طريق اكتوبر وصلة دهشور.

واصطدم الإعلامي عمرو أديب في حادث سير أتلف الجزء الأمامي من سيارته، وتم نقله بسياره الإسعاف الي المستشفي بعد تعرضه لكدمات بسيطة

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