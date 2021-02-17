MBC مصر تصدر بيانا عاجلا بعد إصابة عمرو أديب فى حادث سير

جدة - نرمين السيد - وقالت إدارة "MBC مصر"، فى بيان لها، منذ قليل، إن عمرو أديب فى حالة صحية ومعنوية طيبة، وهو يُقدِّر حالة الاهتمام الكبير التى واكبت هذا الحادث، ويشكر كل من اهتم وتابع وشارك وتواصل معه أو مع أسرته أو فريق العمل فى القناة.
حادث عمرو أديب
كان الإعلامى عمرو أديب قد تعرض لحادث سير فى طريق دهشور بالقرب من طريق المحور بمدينة السادس من أكتوبر، حيث اصطدمت مقدمة سيارته بسيارة نقل محملة بأسطوانات غاز، وتم نقله إلى المستشفى، حيث أجريت له فحوصات شاملة ثم غادرها إلى منزله.
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