الذكرى الخامسة لـ رحيل محمد حسنين هيكل.. 5 سنوات وقلم الأستاذ لا زال يعلم

جدة - نرمين السيد - ولد محمد حسنين هيكل فى الـ 23 من سبتمبر عام 1932، وفاضت روحه إلى باريها بعد 93 عاما من الإبداع والنضال الصحفى فى مثل هذا اليوم الـ 17 من فبراير عام 2016.

وتلقى "هيكل" تعليمه فى القاهرة وتدرج فى سنواته المختلفة إلى أن اتجه لـ بلاط صاحبة الجلالة، وكانت بداياته بـ جريدة "الإيجيبشيان جازيت"، حيث عمل محررا تحت التمرين بقسم الحوادث، ثم انتقل إلى القسم الألمانى، وشارك فى تغطية بعض المعارك التى خلفتها الحرب العالمية الثانية، والتى انتهت عام 1945.

بعد ذلك، التحق الأستاذ بـ مجلة آخر ساعة، عام 1945 كمحرر، واستمر فى العمل بهذه المجلة حتى أصبحت تحت ملكية جريدة أخبار اليوم .. وخلال هذه الفترة عمل هيكل كمراسل متجول لجريدة أخبار اليوم لينقل الأحداث الجارية من كل مكان بالعالم سواء فى الشرق الأوسط أو الشرق الأقصى حتى إنه سافر إلى كوريا وإلى عديد من دول إفريقيا والبلقان.

وفى عام 1951 تولى محمد حسنين هيكل منصبى رئيس تحرير مجلة آخر ساعة، ومدير تحرير جريدة أخبار اليوم، ثم عين رئيسا لتحرير جريدة الأهرام لمدة 17 عاما متتالية، وكان له عمود أسبوعى خاص به تحت عنوان "بصراحة".

ذكرى وفاة محمد حسنين هيكل

ولعب هيكل دورا مهما فى تاريخ مؤسسة الأهرام، حيث نجح خلال عمله فى تأسيس علاقات صحفية دولية جعلت الأهرام طرفا فى أوضاع الإعلام العالمى وتوجهاته وفى العلاقات بين عواصم العالم المتعددة. وأسس مركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية.

وفى عام 1970 عين الأستاذ محمد حسنين هيكل وزيرا للإعلام فى عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات ثم أضيفت إليه وزارة الخارجية لمدة أسبوعين فى غياب وزيرها الأصلى السيد محمود رياض آنذاك.

وفى عام 1974 أصدر الرئيس السادات، رحمه الله، قراراً نشر فى كل الصحف صباح يوم السبت 2 فبراير، بأن ينتقل هيكل من صحيفة الأهرام إلى قصر عابدين مستشارا لرئيس الجمهورية، واعتذر هيكل، ثم خرج من جريدة الأهرام لآخر مرة يوم السبت 2 فبراير مجيباً على سؤال لوكالات الأنباء العالمية، قائلا : " إن الرئيس يملك أن يقرر إخراجى من الأهرام، وأما أين أذهب بعد ذلك فقرارى وحدى. وقرارى هو أن أتفرغ لكتابة كتبى... وفقط ".

واعتزل الأستاذ الكتابة المنتظمة والعمل الصحفى فى الثالث والعشرين من سبتمبر عام 2003 م، بعد أن أتم عامه الثمانين. وكان وقتها يكتب بانتظام فى مجلة "وجهات نظر" ويشرف على تحريرها. ثم عرض تجربة حياته فى برنامج أسبوعى بعنوان "مع هيكل"، فى قناة الجزيرة.

وقد أصدر الأستاذ طوال مسيرته الحافلة بالعطاء ما يزيد على 33 كتابا باللغتين العربية والإنجليزية، بالإضافة إلى تقديم عشرات الكتب، وكتابة آلاف المقالات خلال حياته.