طقس الأربعاء .. الأمطار والبرودة مستمرة على جميع الأنحاء .. القاهرة 12

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء، طقس شديد البرودة نهارًا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الغربية، يكون باردا على السواحل الشرقية وشمال الصعيد، ومائل للبرودة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء مع وجود رياح نشطة.





بينما يسود ليلًا، طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء يصل إلى حد الصقيع على الزراعات. حالة طقس اليوم وكشفت الأرصاد أن الأمطار ستكون اليوم خفيفة إلى متوسطة على مناطق "القاهرة - الجيزة - القليوبية - الاسماعيلية - السويس - الغربية - الشرقية – المنوفية"، بينما تكون غزيرة ورعدية مصحوبة بالبرد أحيانًا على "مطروح - الإسكندرية - رشيد - بلطيم - دمياط - بورسعيد - كفر الشيخ - البحيرة – الدقهلية" ... وتسقط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية مصحوبة بالبرد أحيانًا على "العريش - رفح - رأس سدر - سانت كاترين". وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون مضطربة جدًا وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين 4 و6 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون مضطرب جدًا أيضا، وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين 3 و 5 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية. درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى القاهرة 12 06 الإسكندرية 12 09 شبين الكوم 12 06 وادى النطرون 11 07 طنطا 12 06 دمنهور 12 07 بلطيم 13 07 مطروح 13 08 السلوم 12 08 سيوة 11 06 بورسعيد 13 10 دمياط 13 09 الزقازيق 12 07 المنصورة 12 06 الاسماعيلية 13 08 السويس 13 08 العريش 13 09 رفح 13 08 رأس سدر 15 10 نخل 12 07 نويبع 15 11 طابا 13 09 كاترين 08 02- الطور 15 08 شرم الشيخ 17 11 الغردقة 18 11 مرسى علم 18 12 الفيوم 12 06 بنى سويف 13 06 المنيا 13 05 أسيوط 14 05 سوهاج 15 06 قنا 16 07 الأقصر 16 07 أسوان 17 07 ادفو 17 08 أبوسمبل 17 08 الوادى الجديد 16 08 حلايب 19 16 شلاتين 22 15

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