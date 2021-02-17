الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار اليوم ودرجات شدتها

جدة - نرمين السيد - وكشفت الأرصاد خريطة نزول الأمطار اليوم لافتة إلى سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق "القاهرة - الجيزة - القليوبية - الاسماعيلية - السويس - الغربية - الشرقية – المنوفية". الطقس اليوم وأشارت إلى سقوط أمطار غزيرة ورعدية مصحوبة بالبرد أحيانًا على "مطروح - الإسكندرية - رشيد - بلطيم - دمياط - بورسعيد - كفر الشيخ - البحيرة – الدقهلية"، لافتة إلى سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية مصحوبة بالبرد أحيانًا على "العريش - رفح - رأس سدر - سانت كاترين".

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