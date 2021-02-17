غدا .. قطع المياه عن عزبة الهجانة لمدة 10 ساعات

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقاهرة، أنه سيتم قطع المياه عن منطقة عزبة الهجانة "مدينة الأمل حاليا"، بجميع مراحلها المختلفة، اعتبارا من الساعة الـ 10 صباح غد الخميس، وحتى الساعة الـ 8 من مساء اليوم نفسه، ولمدة 10 ساعات.





وقالت "الشركة"، فى بيان لها، إن انقطاع المياه يأتى نظرا لأعمال تنفيذ أعمال كوبرى المعصراوى بمنطقة عزبة الهجانة، والذى يستلزم تحويل مسار خط المياه قطر 600 مم المتعارض مع أعمال الكوبرى. وناشدت الشركة أصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لفتة إلى أنها أنها ستوفر سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، مشيرة إلى أنه فى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.

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