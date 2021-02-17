يستفيد منه 35 ألف مواطن.. 3 مراكز جديدة من التضامن لعلاج مرضى الإدمان

تقوم وزارة التضامن بدور كبير في مجال مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، حيث افتتحت مؤخرًا 3 مراكز لعلاج مرضى الإدمان فى محافظات "البحر الأحمر ومطروح وبورسعيد"، وذلك في إطار دور التضامن لمساعدة المواطنين الذين يريدون التعافي من الإدمان، ويبلغ إجمالى عدد المستفيدين من الثلاثة مراكز 35 ألف مستفيد سنويا ما بين عيادات خارجية وحجز داخلى. ويستعرض موقع دوت الخليج الإخباري أبرز المعلومات عن مركز علاج الإدمان بمحافظة البحر الأحمر: - يُعد أول مركز يقدم خدمات علاج الإدمان بالمحافظة. - تم تجهيزه وتأثيثه ليكون مركزاً لعلاج الإدمان. - الطاقة الاستيعابية له تصل لـ 96 سريراً ويخدم محافظات الأقصر وقنا أيضًا. - يضم قسماً للعيادات الخارجية بـ 3 عيادات بسعة تشغيل تصل إلى 75 مريضاً يوميًا. - يضم "صالة جيم – مكتبة – مسرح – قاعات تدريب – أنشطة رياضية – تنس طاولة – بلياردو – قاعة كمبيوتر – أنشطة فنية". - تتوافر به خدمة سحب السموم وكذلك التأهيل. - يقدر عدد المستفيدين من المشروع سنويًا قرابة ١٧ ألفاً ما بين عيادات خارجية وحجز داخلى. مركز تأهيل مرضى الإدمان ببورفؤاد محافظة بورسعيد: - أول مركز متخصص في تأهيل مرضي الإدمان بمحافظة بورسعيد. - المحافظات المستفيدة من خدماته محافظات "القناة – شمال سيناء". - تم تجهيزه وتأثيثه ليكون مركز تأهيل مرضي الإدمان بطاقة استيعابية تصل لـ 80 سريراً. - يقدر عدد المستفيدين من المشروع سنويًا قرابة ٦ آلاف سنويًا علي مستوي العيادات الخارجية والحجز الداخلي. - يضم "صالة جيم – مكتبة – مسرح – قاعات تدريب – أنشطة رياضية – تنس طاولة – بلياردو – قاعة كمبيوتر – أنشطة فنية". مركز علاج وتأهيل مرضى الإدمان بمحافظة مرسي مطروح: - يخدم محافظات مطروح والإسكندرية - يعد أول مركز يقدم خدمات "سحب السموم" لمرضى الإدمان بالمحافظة. - السعة السريرية ١٣٥ سريراً وتوجد به عيادتان خارجية - يقدر عدد المستفيدين منه ١٢ ألف مستفيد سنويًا علي مستوي العيادات الخارجية والحجز الداخلي.

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