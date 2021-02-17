أهم الأخبار المتوقعة اليوم الأربعاء 17 فبراير 2021

جدة - نرمين السيد - القاهرة

يعقد سامح شكرى، وزير الخارجية، جلسة مباحثات مع نظيره الباكستانى شاه محمود قريشى، الذى يقوم بزيارة إلى القاهرة، ومن المقرر أن يتناول اللقاء، الذى يعقد بقصر التحرير، العلاقات المصرية الباكستانية وسبل تعزيزها بالإضافة إلى القضايا محل الاهتمام المشترك، كما يعقد الوزيران مؤتمرا صحفيا مشتركا فى ختام المباحثات.

مكسيكو سيتى

تتقدم المكسيك بشكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بشأن ما وصفته بالتوزيع غير العادل للقاحات "كورونا" على مستوى العالم.

يريفان

يتوجه آرا أيفازيان، وزير خارجية أرمينيا إلى روسيا فى زيارة عمل، يعقد خلالها اجتماعًا مع نظيره الروسى سيرجى لافروف لبحث قضايا مدرجة على جدول الأعمال الدولى والإقليمى والثنائى، كما سيتم التركيز على المساعدات الإنسانية وترميم البنى التحتية، فضلا عن الأنشطة فى إطار الرئاسة المشتركة لمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون فى أوروبا.

جدة

ينظم اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامى "يونا"، ورشة عمل "عبر برنامج زووم" باللغة العربية بعنوان "المبادئ المهنية الإعلامية لمعالجة قضايا حقوق الطفل"، تحت شعار: إعلام صديق للطفولة، بالتعاون مع المجلس العربى للطفولة والتنمية وشركائه "برنامج الخليج العربى للتنمية وجامعة الدول العربية"، وتهدف الورشة، التى يقدمها أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة والمستشار الإعلامى لوزارة التعليم العالى الدكتور عادل عبدالغفار، إلى تنمية مهارات الإعلاميين فى وكالات الأنباء والإذاعات والقنوات الفضائية ووسائل الإعلام المعتمدة.

دمياط

تفتح جامعة دمياط جميع المدن الجامعية التابعة لها للبنين وبنات، دون أن يتحمل الطلاب والطالبات بالمدن الجامعية أى أعباء مالية للأيام المتبقية من شهر فبراير الجارى على أن يبدأ تحصيل رسوم الإقامة اعتبارًا من الأول من مارس 2021.

الإسكندرية

يستضيف مركز المخطوطات، التابع لقطاع التواصل الثقافى بمكتبة الإسكندرية، محاضرة ثقافية عبر الإنترنت تحت عنوان "المنهج العلمى فى الحضارة العربية الإسلامية"، يلقيها الدكتور حسين سليمان رئيس قسم الدراسات الأكاديمية بمركز المخطوطات بالمكتبة، وتتناول المحاضرة أصول المنهج العلمى الذى استخدمه العرب المسلمون فى الحضارة اليونانية، وكيفية تأثر اليونانيون بذلك المنهج من الحضارات المصرية القديمة والأشورية والكلدانية، ما أدى بهم إلى اعتماد العقل فى النظر إلى الوجود والطبيعة وتفسيرها.