الأرصاد: طقس اليوم.. بارد نهارًا شديد البرودة ليلا.. والعظمى فى القاهرة 12

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود الأربعاء طقس شديد البرودة نهارًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الغربية وبارد على السواحل الشرقية وشمال الصعيد، ومائل للبرودة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء والرياح نشطة.

بينما يسود ليلًا طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وتوقع خبراء الأرصاد أن تكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة (50% تقريبًا) على مناطق من (القاهرة - الجيزة - القليوبية - الاسماعيلية - السويس - الغربية - الشرقية - المنوفية)، وغزيرة ورعدية مصحوبة بالبرد أحيانًا على مناطق من (مطروح - الإسكندرية - رشيد - بلطيم - دمياط - بورسعيد - كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية).

وتسقط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية مصحوبة بالبرد أحيانًا على مناطق من (العريش - رفح - رأس سدر - سانت كاترين) وتشكل الثلوج وسط سيناء، بينما تكون خفيفة على مناطق من (الفيوم - بني سويف)، وتكون صقيعًا على المزروعات ليلًا .. فضلًا عن نشاط رياح مثير للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء تصل لحد العاصفة على شمال الصعيد.

حالة البحرين

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون مضطربة جدًا وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين 4 و6 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون مضطرب جدًا وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين 3 و 5 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 12 06

الاسكندرية 12 09

وادى النطرون 11 07

طنطا 12 06

شبين الكوم 12 06

دمنهور 12 07

بلطيم 13 07

مطروح 13 08

السلوم 12 08

سيوة 11 06

بورسعيد 13 10

دمياط 13 09

الزقازيق 12 07

المنصورة 12 06

الاسماعيلية 13 08

السويس 13 08

العريش 13 09

رفح 13 08

رأس سدر 15 10

نخل 12 07

نويبع 15 11

طابا 13 09

كاترين 08 02-

الطور 15 08

شرم الشيخ 17 11

الغردقة 18 11

مرسى علم 18 12

الفيوم 12 06

بنى سويف 13 06

المنيا 13 05

أسيوط 14 05

سوهاج 15 06

قنا 16 07

الأقصر 16 07

أسوان 17 07

ادفو 17 08

أبوسمبل 17 08

الوادى الجديد 16 08

شلاتين 22 15

ابو رماد 23 15

حلايب 19 16

رأس حدربة 19 16