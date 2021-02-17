سقوط أكبر كمية أمطار وثلوج.. الأرصاد تحذر من تقلبات الجو.. واليوم ذروة الانخفاض

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، عن تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار، تشهد خلالها السواحل الشمالية تساقط أكبر كمية من الأمطار والثلوج حتي اكتست بعض الأماكن باللون الأبيض.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان على موقعها، اليوم، أن البلاد تتعرض لانخفاض كبير في درجات الحرارة، ونشاط للرياح على الأجزاء الشمالية، على مسطح البحر المتوسط إلى ٤٥ عقدة، ما أدى إلى ارتفاع الأمواج بشكل كبير.

كما كشفت الأرصاد عن أن الحالة الجوية السيئة مستمرة طوال اليوم الأربعاء، والذي يشهد ذروة انخفاض درجات الحرارة على كل أنحاء البلاد.

وأشارت الهيئة إلى وجود نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على شمال وجنوب الصعيد، فضلا عن استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والمصحوبة بسقوط الأمطار الغزيرة، و التي تخف حدتها تدريجيا كلما تقدمت للداخل تصل القاهرة وأقصي شمال الصعيد خفيفة إلى متوسطة.

وسجّلت درجات الحرارة على معظم المدن والمحافظات انخفاض كبير، إذ رصدت في جنوب سيناء وتحديدا في سانت كاثرين بـ 3 درجات تحت الصفر.