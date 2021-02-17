انت الان تتابع تفاصيل خبر الحالة الصحية للإعلامي عمرو أديب الآن بعد تعرضه لحادث بسيارته فجر اليوم على طريق دهشور والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تعرض الإعلامي عمرو أديب فجر اليوم الأربعاء وخلال الساعات الأولى من الصباح إلى حادث أليم بسيارته، مما أدى إلى نقله إلى المستشفى بالسادس من أكتوبر، وفور تعرضه للحادث تم نقله على الفور للمستشفى واستقبله قسم الطوارئ وكانت حالته الصحية مستقرة.

الحالة الصحية للإعلامي عمرو أديب الآن بعد تعرضه لحادث

وعقب الحادث قام أحد أعضاء فريق برنامج أديب بنشر فيديو عبر صفحته الشخصية للحادث، من مكان حدوثه، وأكد حينها أن الحالة الصحية لأديب مستقرة، وعلق على الفيديو قائلاً بأنه كان في موقع الحادث وأن الضابط الذي كان في موقع الحادث أكد له أنه سليم والحمد لله.

وفي سياق متصل أكد الطبيب المعالج للإعلامي عمرو أديب الدكتور عماد الأكوح أستاذ المخ والأعصاب في تصريحات صحفية له اليوم أنه تفاجأ بوصول أديب للمستشفي في حادث، وأضاف أنه قام بتوقيع الكشف الطبي عليه ومعه اثنان من زملاءه، بالإضافة إلى طبيب عظام وطبي جراحة عامة،وأكد أن حالته مستقرة وتم إجراء بعض الإسعافات الأولية له وإعطاءه بعض المسكنات، وذلك لتعرضه لكدمات ناتجة عن انفجار مصد الهواء الخاص بسيارته، وأضاف أن حالته مستقرة ولا تستدعى بقاءه في المستشفى.

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وفي سياق متصل فإن الصور المنشورة من مكان حادث أديب تدل عن تدمير السيارة والتي هي من نوع “رنج روفر vogue” والتي يصل متوسط سعرها إلى 4 مليون جنيه تقريباً.