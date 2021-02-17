انت الان تتابع تفاصيل خبر بالصور| اليوم الأول لحالة عدم استقرار الطقس في الإسكندرية تتزين بتساقط الثلوج والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - متابعة لحظية لحالة الطقس في الإسكندرية، وسط تساقط الأمطار الثلجية، مساء يوم الثلاثاء 16 فبراير، على مناطق شمال الإسكندرية والعجمي، حيث قد جاء ذلك مع بداية الطقس المتقلب في جميع محافظات مصر.

حيث تنال مدينة الإسكندرية، دائما نصيب الأسد في التقلبات الجوية، حيث تتعرض الإسكندرية منذ صباح يوم أمس الثلاثاء، إلى حالة من عدم الاستقرار للطقس، وكذلك نزول الأمطار تباعا من متوسطة إلى غزيرة، مع اصطحاب رياح شديدة وأمطار قد تؤدي إلى ارتفاع منسوب الميناء على الشواطئ، وفق لما قد أعلنت عنه هيئة الأرصاد الجوية المصرية.

الطقس في الإسكندرية يثير تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي

حيث تداول المستخدمين لمواقع التواصل فيس بوك، مقاطع فيديوهات وكذلك صورا تظهر بها شوارع الإسكندرية بثوبها الأبيض، وذلك نتيجة تساقط الإمطار الثلجية على بعد المناطق في المدينة، وسط انخفاض كبير لدرجات الحرارة.

وأضاف اللواء محمود نافع والذي يشغل منصب رئيس شركة الصرف الصحي في محافظة الإسكندرية، أنه قد تماطل الثلج على بعض المناطق في غرب الإسكندرية وذلك بداية من أبو يوسف والعجمي وكذلك عده شوارع بالإسكندرية.

وعلي ذلك تم توقف حركه الملاحة البحرية، وتوقف الصيد في البحر المتوسط، وغلق أيضا ميناء بوغازي بالإسكندرية.

ونتيجة لذلك قد أعلن محافظ الإسكندرية، محمد الشريف عن الاستعداد ورفع درجات التأهب القصوى، وجاء ذلك للتأهب للتعامل مع الطقس السيئ وهطول الأمطار بغزارة شديدة.

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