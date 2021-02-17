بيان الأرصاد الجوية اليوم تنبيه بعدم الخروج نظراً لسوء الأحوال إلا للضرورة

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محمد سياف - ابو ظبي - أكدت هيئة الأرصاد الجوية على أخذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة خلال هذه الأيام المقبلة، مناشدة المواطنين على زيادة الحرص من تقلبات الطقس وما تواجهه البلاد من موجات شديدة البرودة مصاحبه بسقوط أمطار غزيرة ورمال وأتربة، وتبعاً لذلك تشهد جميع محافظات الجمهورية انخفاض ملحوظ في درجة الحرارة.

وأوضحت الهيئة من خلال صفحتها علي فيسبوك موقع التواصل الاجتماعي الخاص بها أمس، معلنة توقعاتها عن ما يدور حول أحوال الطقس في جميع أنحاء الجمهورية، بأن يكون هناك طقس مائل للبرد القارص معبرةعن شدته البرودة اللي تغطي وتسود جميع أنحاء الوجه البحري والقاهرة والسواحل الغربية، بينما على شمال الصعيد والسواحل الشرقية يكون مائلاً للبرودة، ويكون على جنوب الصعيد وجنوب سيناء دافئاً، وتغطي الرمال والأتربة على أنحاء الجمهورية نتيجة لإثارة الرياح.

الأرصاد الجوية

تحدثت هيئة الأرصاد الجوية مضيفة أن البلاد ستتأثر بمنخفض جوي قطبي عميق متمدد بفاعلية شديدة تتصاحب معه موجه هوائية شديدة البرودة، كما أوضحت أكثر مناطق نزول الأمطار هي: مرسي مطروح، سيوه، العلمين، السلوم، الإسكندرية، البحيرة، برج البرلس، كفر الشيخ، الدقهلية، بورسعيد، دمياط، شمال سيناء.

أما هطول الأمطار المتوسطة ستشهدها مناطق أخرى وهي: القاهرة، الجيزة، الاسماعيلية، طنطا، الشرقية، المنوفية، 6 أكتوبر.

وتحدثت هيئة الأرصاد الجوية وأكدت أنه يوجد مناطق ستواجه نزول أمطار ثلجية غزيرة مثل: خليج السويس، وسط سيناء، بينما تواجه مناطق العلمين، برج بولس، دمياط، الإسكندرية، البحيرة، بورسعيد، كفر الشيخ، المحلة الكبرى، المنوفية، طنطا، الدقهلية، الشرقية، القاهرة، الجيزة، القليوبية، السويس، الاسماعيله، 6 أكتوبر.

وتحدثت أيضًا أنه من الممكن والمتوقع أن يوجد انخفاض واضح وملحوظ في درجة الحرارة يصل ما بين 10-8 درجات لزيادة شدة البرودة في الجو، ثم وجهت بعض النصائح الهامة للعاملين والسائقين بتوخي الحذر من ارتفاع الأمواج علي الشواطئ، والحذر أيضًا من أعمدة النور وأسلاك الكهرباء في الشوارع.

ونصحت الهيئة بعدم الخروج إلا للضرورة القصوى وعدم خروج الأطفال، وارتداء الملابس الثقيلة وشرب العديد من السوائل الساخنة.