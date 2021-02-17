وزيرة الهجرة تبحث مع خبير مصرى بالخارج ميكنة منظومة التأمين الصحى

جدة - نرمين السيد - استقبلت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الأربعاء، الدكتور وجدى زهران أحد خبرائنا المصريين بالخارج والمقيم فى دولة فرنسا، وصاحب إحدى الشركات المتخصصة فى ميكنة النظام الصحى فى فرنسا منظومة التأمين الصحى.





ورحبت نبيلة مكرم بالدكتور وجدى زهران مثمنة رحلته الكبيرة ونجاحه فى الخارج، واعتماد شركته كأول شركة للعمل فى ميكنة منظومة التأمين الصحى فى فرنسا، لافتة إلى أن زهران مثل الكثير من مصريين فى الخارج الذين يُكنون الولاء والانتماء لوطنهم وراغبين فى رد جميل بلدهم عليهم، من خلال وضع كل الخبرات التى اكتسبوها فى الخارج لخدمة وطنهم.

ومن جانبه، قال الدكتور وجدى زهران إن منظومة التأمين الصحى فى فرنسا من أحسن المنظومات الصحية فى العالم، لافتًا إلى أن ميكنة المنظومة هناك هو أقرب مثال لما تريد مصر أن تصل له فى الرعاية الصحية.

وأضاف زهران أنه يعمل بميكنة منظومة التأمين الصحى فى فرنسا منذ بدايتها عام 98، وكانت شركته وهى شركة متخصصة فى ميكنة النظم الصحية، وأول شركة تحصل على الموافقة من الحكومة للعمل بالمشروع، لافتًا إلى أنه حدث تطورات كثيرة بميكنة المنظومة، وأنها تعمل عن طريق إعداد كارت لكل مواطن مسجل عليه كافة التفاصيل الخاصة به وتاريخه المرضى وكذلك التعاملات المادية بين المستشفيات ومقدمى والمنظومة، وهذا ما سيوفر الوقت على الأطقم الطبية والمجهود والتكلفة المادية على الدولة، مؤكدًا أنه يرغب فى نقل خبرته التى اكتسبها فى هذا المجال وتوطينها بمصر، لكى تكون مصر هى المصدرة لهذه التكنولوجيا لأفريقيا والشرق الأوسط.

وفى نهاية اللقاء، طالبت السفيرة نبيلة مكرم، الدكتور وجدى زهران بإعداد تصور كامل حول المشروع وتجربته الخاصة فى فرنسا، تمهيدًا لعرضها على وزارة الصحة والجهات المعنية، مقدمة له الشكر لحرصه على أن يفيد وطنه بكل ما اكتسبه من خبرات كبيرة فى مجال ميكنة منظومة التأمين الصحى ورغبته لنقل هذه التكنولوجيا إلى مصر وتوطينها.