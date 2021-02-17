تصريحات الرئيس خلال افتتاح المجمع الطبى فى الإسماعيلية.. حديث الصحف

جدة - نرمين السيد - وتحت عنوان "الرئيس يشهد افتتاح عدد من المشروعات الصحية بالإسماعيلية"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، شهد أمس افتتاح المجمع الطبى المتكامل بمحافظة الإسماعيلية، وذلك ضمن عدد من المشروعات فى قطاع الصحة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الــوزراء والدكتورة هالة زايـد وزيرة الصحة وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

وأضافت الصحيفة أن الـرئـيـس السيسى أطلق أمس إشارة بـدء التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى الشامل فى 3 محافظات بالمرحلة الأولى للمنظومة وذلك لبدء تفعيل المنظومة الجديدة بمحافظات الإسماعيلية والأقصر وجنوب سيناء إلى جانب محافظة بورسعيد التى تم افتتاح المنظومة بها فى نوفمبر2019.

ووجه الرئيس السيسى التحية والتقدير للعاملين فـى القطاع الطبى ســواء الذين استشهدوا خلال أداء مهام عملهم أو لمن يمارسون مهامهم حتى الآن ويقومون بدورهم الرائع والعظيم فى حماية الشعب المصرى من هذه الجائحة.. ثم قام الرئيس السيسى بافتتاح ٥ مشاريع تابعة لوزارة الصحة عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأضافت الصحيفة أنه تم عرض فيلم تسجيلى من إنتاج إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة بعنوان"أبواب الأمل" والذى أكد أن صحة وبناء الإنسان كان وسيظل دائما حجر الزاوية ومحور الارتكاز لإنجاز مشروع مصر الحضارى، فالمواطنون هم احتياطى مصر الغالى من الذهب، والكنز الذى يجب أن يتم صونه والمحافظة عليه، وأن صحة المصريين هى تاج على رأس الأولويات التنموية.

وأبرزت الصحيفة أيضا، تطرق الرئيس السيسى إلى موضوع النمو السكانى وتأثيره على قطاع الصحة، ناقلة قول الرئيس، وفقا لما عرضته وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، "إننا حتى نتمكن من تقـديم خدمات الصحة للطفل منذ بداية ولادته "من تطعيمات وألبان ومسح وراثى وكـل احتياجاته الأسـاسية" سنتكلف 13 مليار جنيه لنحو مليونى مولود سنويا، وفى مقابل هذه الزيادة يجب أن نقوم بعمل خدمات صحية بتكلفة 54.5 مليار جنيه.. وأضاف أنه فى قطاع التعليم لو وجهت هذا الأمر إلى وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى سيقول "إنـنـا بحاجة إلـى 60 ألـف فصل دراسـى ومعلمين وإداريـين لتشغيل هذه الفصول الدراسية، مؤكدا أن توفير المسكن والخدمات الصحية والـتـعـلـيـم وكــافــة مـنـاحـى الحــيــاة هو المفهوم الشامل لحقوق الإنسان وليس كما يردده البعض بأنه قاصر فقط على حرية التعبير عن الرأى".

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وشدد الرئيس عبدالفتاح السيسى، على أهمية مواجهة النمو السكانى، داعيا المجتمع فـى الـريـف والحـضـر إلــى أن يساعد الدولة فى مواجهة هذه المشكلة.

وأشــــار الـرئـيـس إلـى أن الــزيــادة السكانية تؤدى إلى أزمات فى قطاعات عدة مثل المواصلات والتعليم والصحة والغذاء، كما تؤدى كذلك إلى انتشار الـعـشـوائـيـات والـبـنـاء على الأراضـــى الزراعية، مشير إلى أن قضية الزيادة السكانية لم يتم طرحها على الـرأى الـعـام منذ أن تولى حكم الـبـلاد لأن هناك قضايا أكثر أهمية وكانت هناك أولويات عدة نواجهها.

وتــابــع الـرئـيـس قــائلا : "آمـــل أن يستجيب المـواطـنـون إلـى العمل على خفض معدلات الإنجاب؛ لأن هذا من شأنه أن يعود إيجابيا على مستقبلكم ومستقبل أبنائكم، ولكن إذا استمرينا عـلـى مـا نـحـن عليه الآن ستحملون أنفسكم وأبناءكم أمرا فـوق طاقتكم وطاقتهم وفى نهاية الأمر ستخرجون إلى الشوارع لتثوروا وتهددوا بلادكم ويستمر مسلسل الخراب".

وأبرزت صحيفة "الأهرام" فى صدر صفحتها الأولى، موافقة مجلس النواب خلال جلسته العامة أمس برئاسة المستشار حنفى جبالى، نهائيا على مشروعى قانونى إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، وإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.. كما وافق المجلس، بصورة نهائية، على مشروع القانون بإعفاء عوائد السندات التى تطرح للاكتتاب فى الخارج من كل الضراب والرسوم.

وسلطت "الأهرام" الضوء أيضا على موجة الطقس السيئ الحالية، قائلة تستمر اليوم وغدا موجة الطقس السيئ، ويبدأ التحسن بدءا من الجمعة. وقد تعرضت البلاد أمس لموجة من الطقس السيئ من انخفاض درجات الحرارة والإحساس بالبرودة الشديدة فضلا عن نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على جميع الأنحاء وشهدت المحافظات أمطارا متفاوتة بين الشدة والمتوسطة على القاهرة والجيزة ومدن القناة، بينما كانت غزيرة فى الإسكندرية ورعدية على السواحل الشمالية والعريش ورفح ورأس سدر، وبلغت حد الصقيع على مرتفعات سانت كاترين.

وذكرت الصحيفة أن وزارة التنمية المحلية واصلت رفع درجات الاستعداد القصوى بجميع المرافق والخدمات والوحدات المحلية فى المحافظات التى تتعرض للتقلبات الجوية، ورفعت وزارة الداخلية درجة الاستعداد حيث جهزت المعدات والأطقم والقوات اللازمة من أجل الحد من الآثار السلبية لهطول الأمطار وتقديم العون والمساعدة للموطنين وتسيير الحركة المرورية، والإسهام فى إزالة تجمعات المياة.. كما شكلت وزارة الكهرباء غرفة عمليات بشركاتها لمتابعة أى أعطال، واتخاذ جميع إجراءات تأمين المهمات والمنشآت.

ونقلت صحيفة "الجمهورية" دعوة جامعة الدول العربية إلى تهدئة الوضع على الحدود " السودانية- الإثيوبية"، مؤكدة وقوفها مع الـسـودان فى كل ما يتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادته على أراضيه وبسط سلطته وإدارته عليها ، حيث صــرح مصدر مسئول بالأمانة العامة لجامعة الـدول العربية فـى بيان أمس بـأن الجامعة تتابع بقلق بالغ تطورات الأوضــــاع على الــحــدود بــن الــســودان وإثيوبيا والتقارير والتصريحات التى صاحبتها بشأن وقوع اشتباكات عسكرية.

وأعلن المصدر عن التزام الجامعة الكامل والـثـابـت بـسـيـادة ووحـدة أراضى دولها الأعـضـاء، مؤكدا فى هـذا الصدد وقوف الجامعة مع السودان فى كل ما يتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادته على أراضيه وبسط سلطته وإدارته عليها. ودعــا المـصـدر إلــى الارتــكــاز على الحوار لمعالجة هذا الموقف فى أقرب فرصة تأسيسا على الرغبة المعلنة للدولتين فى حله بالطرق السلمية وبشكل يحترم سيادة السودان على كامل أراضيه ويعيد علاقات التعاون وجسور حسن الجوار بن الجانبين.

وفى الشأن الأمنى أبرزت صحيفة الجمهورية تمكن قــوات حـرس الـحـدود خـلال الشهر الماضى على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة مـن تحقيق العديد مـن النجاحات حيث تم ضبط 3 بنادق قناصة و3 رشاشات و11 بندقية آلية و12 بندقية خرطوش و25 مسدس صوت و90 بندقية ضغط هواء، فضلا عن 2500 طلقة مختلفة الأعيرة، و15 هاتفًا للاتصال عبر الأقمار الصناعية، بالإضافة إلى اكتشاف وتدمير 4 فتحات نفق بشمال سيناء.

وأضافت "الجمهورية" أن ذلك يأتى استمرارًا لجهود قوات حرس الـحـدود فى التصدى للمهربين والعناصر الإجرامية وإجهاض المخططات والمحاولات التى تهدف إلــى تهديد اسـتـقـرار المجتمع والإضرار بالأمن القومى. حيث نجحت عناصر قــوات حـرس الـحـدود على أنفاق قناة السويس أثناء عمليات التفتيش والتأمين الـدوريـة للسيارات والمركبات فى ضبط 963 كيلو جرامًا لجوهر الحشيش و٥٤٨ كيلو جرامًا لنبات البانجو و47 كيلو جرام للأفيون فضلا عن ضبط مبالغ مالية كبيرة من العملات المصرية والأجنبية.

وسلطت صحيفة "المصرى اليوم" الضوء على عرض وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، خطة الدولة التنموية 2030 وما تم تحقيقه من إنجازات وما يتم مواجهته من تحديات، مشيرة إلى أن الأمم المتحدة أطلقت أهداف التنمية المستدامة 2030 فى سبتمبر 2015 لتحسين جودة الحياة على المستوى العالمى.

وأضافت السعيد، فى تصريحات خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى عددا من المشروعات أمس "تخطينا كل المستهدفات التى وضعها للبعد الاقتصادى لعام 2020 فى العديد من المؤشرات الاقتصادية مثل عدد شهور الواردات التى يغطيها الاحتياطى ونسبة الدين والعجز والتضخم والبطالة وغيرها وذلك بالرغم من التحديات التى واجهناها هذا العام".

وأبرزت توضيح وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن أهم الإنجازات، التى تم تحقيقها على البعدين الاقتصادى والاجتماعى تمثلت فى خفض معدلات البطالة وتحسين مؤشرات التنافسية ومؤشر جودة الطريق وخفض عدد الإصابات بأمراض التهاب الكبد الوبائى لكل 100 ألف من السكان نتيجة للمبادرات الصحية.

كما نقلت "المصرى اليوم" استعراض وزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج، دور الوزارة فى القضايا الصحية، وكيف تعمل على التخفيف من حدة الفقر وتمكين المواطن من العيش الكريم من خلال سياسات اجتماعية عادلة وبرامج متكاملة اقتصادية وصحية وتعليمية للأسر والفئات الأولى بالرعاية.

ونقلت الصحيفة قول الوزيرة، خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى عددا من المشروعات أمس، إن لوزارة لها أكثر من تدخل صحى و"نؤمن بأن البدء من الصغر هو الأساس وهى التى تشكل اللبنة الأساسية لتكوين الطفل بدنيا ونستهدف الأمهات الصغيرات فى سن الحمل لتنظيم الأسرة".. وأبرزت الصحيفة أيضا تأكيد وزيرة التضامن الاجتماعى أن الوزارة تقوم بعمل بحوث ميدانية حتى تعكس الواقع وتعرف ما هى الاحتياجات والمشكلات التى يواجهها المجتمع.

وأبرزت صحيفة "الوطن" فى صفحتها الأولى قول وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد إن معهد التمويل الدولى أوضح أن مصر تكيفت جيدا مع تبعات فيروس كورونا بدعم من الاستجابة بفاعلية فى الوقت المناسب من قطاع الصحة العامة وتنفيذ حزمة من الإجراءات المالية والنقدية، وأنها الدولة الوحيدة فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التى تفادت الانكماش فى 2020، متوقعا أن يكون النمو مدعوما بالسياسات المالية والنقدية المناسبة، والتقدم فى الإصلاحات.

وأضافت السعيد أنه يتوقع وصول النمو الحقيق للاقتصاد إلى 4.7% فى 2022، ليرتفع إلى 5.1% فى 2024، مشيرة إلى توسعات برنامج الحماية الاجتماعية ومعالجة حالة الطوارئ الصحية ودعم الفئات الأكثر ضعفا عبر توسيع برنامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة" وتخفيض تعريفة الكهرباء للقطاعين الصناعى والسياحى، وتأجيل الضرائب على الأرباح الرأسمالية لحين إشعار آخر.

وتحت عنوان "تعاون مصرى– فرنسى للتوسع فى مجالات الطاقة المتجددة"، أبرزت صحيفة "روزاليوسف" خبر استقبال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ستيفان رومانيت سفير فرنسا بالقاهرة، بحضور فابيو جرازى مدير فرع الوكالة الفرنسية للتنمية بمصر، والوفد المرافق لهما، وذلك لبحث دعم وتعزيز التعاون المستقبلى بين قطاع الكهرباء والشركات الفرنسية، ومناقشة اتفاقيات التعاون ومشاركة تلك الشركات فى سوق الطاقة بمصر، وأشاد شاكر بهذا التعاون، حيث تعد مشاركة الوكالة ثقة فى نجاح قطاع الكهرباء فى إدارة مشروعاته على أرض مصر.

واستعرض شاكر استراتيجية الوزارة للتوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة، وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار فى هذا المجال، وزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة الكهربائية، وكان من المخطط أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة من الحمل الأقصى إلى 20% بنهاية عام 2022، ولكن سينجح القطاع فى الوصول لهذه النسبة بنهاية هذا العام 2021، حيث تصل القدرات إلى حوالى 6378 ميجاوات، وتبلغ القدرات الحالية حوالى 5878 ميجاوات، ومن المخطط أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى ما يزيد على 42% بحلول عام 2035 وسيتم حاليا إجراء الدراسات اللازمة لزيادة هذه النسبة.