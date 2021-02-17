وفاة الدكتور أحمد ريان عضو هيئة كبار علماء الأزهر

جدة - نرمين السيد - توفى الدكتور أحمد طه ريان، شيخ المالكية وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وسارع الكثير من تلامذة الشيخ بنعى الفقيد عبر صفحاتهم على مواقع فيسبوك، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته.





ووفقا لما أعلنته الصفحة الرسمية للشيخ أحمد ريان ستقام صلاة الجنازة على الفقيد عقب صلاة الظهر من الجامع الأزهر الشريف.

والدكتور أحمد طه ريان ولد فى 10 فبراير 1939م بالأقصر، والتحق بالتعليم الأزهرى حتى تخرَّج فى كلية الشريعة والقانون بالقاهرة عام 1966م، وحصل على درجة الماجستير فى الفقه المقارن عام 1968م، ثم درجة الدكتوراه عام 1973م، وترقى فى السُلم الأكاديمى بالكلية حتى حصل على درجة الأستاذية بها عام 1985م.

وقام بالتدريس، وتولى العديد من المناصب العلمية والإدارية بجامعة الأزهر والجامعات العربية والإسلامية، وتولى رئاسة لجنة موسوعة الفقه الإسلامى بوزارة الأوقاف، وابتُعث كممثل للأزهر الشريف للمشاركة فى العديد المؤتمرات الإسلامية والدولية، وله مؤلفات رصينة فى الفقه وأصوله، والأحوال الشخصية، والمعاملات الإسلامية.. وغيرها، وقد اختير عضوًا بهيئة كبار العلماء فى تشكيلها الأول حين عودتها عام 1433ه/ 2012م.

وحصل على الإجازة العالمية من كلية الشريعة والقانون بالقاهرة عام 1966م، ثم حصل على الماجيستير 1968، ثم الدكتوراه فى الفقه المقارن عام 1973

وعين مدرسا بالكلية عام 1974م ثم أستاذا مساعدا عام 1980م، ثم أستاذا عام 1985 ثم أستاذا متفرغا بالكلية عام 2004م