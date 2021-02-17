احذر..6 عادات تتسبب في ارتفاع فاتورة الكهرباء

يحرص جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على توعية المواطنين بشكل عام على طرق الاستخدام الأمثل للكهرباء والسيدات بشكل خاص لكونهن المسئولات الأُوَل عن إدارة المنزل، فهناك العديد من السلوكيات الخاطئة التي يقوم بها معظم المواطنين تتسبب في ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء ، وفيما يلي بعض السلوكيات التي يجب التوقف عنها:

1-تراكم الثلج في فريزر الثلاجة

حيث يفضل إزالة الثلج الزائد من الفريزر أو الديب فريزر حتي لا يرتفع استهلاك الطاقة ويزيد من قيمة الفاتورة الشهرية للكهرباء.

2- فتح الثلاجة بشكل مستمر

عند تكرار فتح باب الثلاجة يرفع استهلاك الطاقة لذا يفضل استخدام مبرد مياه او كولمان للشرب صيفًا لتقليل عدد مرات فتح الثلاجة.

3- استخدام السخان عند الاستحمام بطريقة خاطئة

تسخين المياه عند استخدامها مباشرة للاستحمام، وعدم تخزينها لفترة طويلة

ويفضل استبدال سخان الماء الكهربائي بسخان الطاقة الشمسية، أو الغاز الطبيعي.

4- الاعتماد على الفرن الكهربائي بشكل مبالغ

يفضل تجنب تكرار فتحة للاطمئنان على الطعام، لأن فتح الباب يخفض درجة الحرارة 25 درجة وبالتالي يحتاج طاقة أكثر للعمل

وينصح باستخدام المايكرويف في تسخين الأكل بدلًا من الفرن، لأنها تستهلك وقتًا أقل، وبالتالي طاقة أقل

5- ترك الأجهزة الإلكترونية موصلة بالكهرباء

ترك الأجهزة الإلكترونية موصولة بالكهرباء، يعد تصرفا خاطئا لأنه يستهلك الطاقة حتى عند إيقاف تشغيل الأجهزة، لذلك يجب فصل كل الأجهزة سواء التلفزيون أو الكمبيوتر أو شواحن الهواتف عن الكهرباء بعد الانتهاء من استخدامها.

6- ترك الإضاءة

يعتبر ترك الإضاءة مفتوحة من أكثر التصرفات الخاطئة والتي تهدر من الطاقة الكهربائية، رغم أن يمكن بكل سهولة إغلاق الأنوار من أجل توفير الكهرباء