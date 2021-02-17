انت الان تتابع تفاصيل خبر سعر الكتكوت الأبيض اليوم الأربعاء 17 فبراير وأسعار الدواجن البيضاء والبلدي والبط والبيض والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - شهد سعر الكتكوت الأبيض اليوم الأربعاء حالة من الإستقرار الملحوظ بعد زيادة كبيرة شهدتها أسعار الكتاكيت الأحد الماضي ببعض الشركات الكبرى، بلغت جنيها في الكتكوت، ووفق أحد التجار في الأسواق المصرية فهناك حالة من الإستقرار في البيع والشراء وإقبال للمستهلك لشراء الكتكتوت الأبيض.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم الأربعاء 17 فبراير

وسجل الكتكوت الأبيض اليوم 17 فبراير في شركة الوطنية 9.75 جنيه، وفي شركة العناني سجلت أسعار الكتاكيت اليوم 9.50 جنيه، أما شركة العربية فسجل الكتكوت سعر 9 جنيه، و7.75 في شركة القاهرة، أما شركة الوادي للدواجن فسجل سعر الكتكوت نحو 8.75 جنيه.

وجاء سعر الكتكوت الأبيض اليوم الأربعاء 17 فبراير على النحو التالي:

شركة الوطنية شركة العناني الشركة العربية للدواجن شركة القاهرة شركة الوادي للدواجن 9.75 جنيه 9.50 9 جنيه 7.75 8.75 جنيه

أما أسعار البيض اليوم الأربعاء 17 فبراير فسجلت 33 جنيه للطبق في المزارع، وتصل للمستهلك ما بين 37 إلى 38 جنيه للطبق وهذا بالنسبة إلى البيض الأبيض، أما سعر كرتونة البيض البلدي فسجلت اليوم 40 جنيه للطبق.

كرتونة البيض البلدي كرتون البيض الأبيض 40 جنيه 33 جنيه بالمزارع و37 للمستهلك

وحول أسعار الدواجن البيضاء البيضاء اليوم فسجلت ما بين 21 إلى 24 جنيه في المزارع، ويضاف إليها حوالي 3 أو 4 جنيه حتى وصولها للمستهلك، أما الدواجن البلدي فتراحت أسعارها ما بين 26 إلى 33 جنيه للكيلو، والبط يتراوح ما بين 36 إلى 42 جنيه للكيلو.

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