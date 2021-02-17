انخفاض حاد في درجات الحرارة اليوم الأربعاء 17-2-2021

درجات الحرارة اليوم الأ{بعاء 17-2-2021، باتت من أهم الموضوعات التي تشغل تفكير العديد من المواطنين على مدار الساعات الماضية، تزمنًا مع موجة الطقس السيء التي تشتهدها البلاد.

موقع دوت الخليج الإخباري يرصد درجات الحرارة اليوم في العديد من المحافظات والمدن المختلفة، خلال الساعات القليلة الماضية لتوخي الحذر من التقلبات الجوية.

درجات الحرارة اليوم