مواعيد مباريات اليوم الأربعاء.. وأهمها مواجهة الزمالك والإسماعيلي

يترقب عشاق الساحرة المستديرة مباريات اليوم الأربعاء التي تقام في دوريات العالم وإليكم أهم المباريات، والتي من أهمها مباراة الزمالك أمام الإسماعيلي، ومباريات دور السادس عشر من البطولة الأقوى في العالم دوري أبطال أوروبا.

مباريات الدوري المصري اليوم

تقام اليوم مباراة الزمالك أمام فريق الإسماعيلي والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة والنصف ضمن منافسات الأسبوع الثالث عشر، من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل فريق الزمالك صدارة الدوري برصيد 26 نقطة من أصل 11 مباراة خاضها الفريق، حيث يسعي فريق الزمالك في حصد الثلاث نقاط ومواصلة نغمة الإنتصارات وإنتزاع الصدارة من غريمه التقليدي النادي الأهلي، بينما يحتل فريق الإسماعيلي المركز الـ 17 ويتملك في رصيده 8 نقاط من أصل 11 مباراة خاضها الفريق.

مباراة المقاولون العرب وأسوان

مباراة سيراميكا كليوباترا والاتحاد السكندري

مباراة الإنتاج الحربي وغزل المحلة

مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم

مباراة يوفينتوس وبورتو

مباراة بوروسيا دورتموند وأشبيلية

مباريات الدوري الإنجليزي اليوم

يدخل فريق المقاولون العرب أمام فريق أسوان والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثانية والنصف مساءً ضمن منافسات الأسبوع الرابع عشر.تقام مباراة سيراميكا كيلوبترا أمام فريق الاتحاد السكندري والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة مساءً ضمن منافسات الأسبوع الرابع عشر.بينما تقام مباراة الإنتاج الحربي أمام فريق غزل المحلة والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة مساءً ضمن الأسبوع الرابع عشر.تقام مباراة فريق بورتو أمام فريق يوفنتس والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساءً في الدور ال16 من دوري أبطال أوروبا.يدخل فريق أشبيلية مباراته اليوم أمام فريق بروسيا دورتموند والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساءً في الدور ال16 من دوري أبطال اوروبا.تقام مباراة فريق بيرنلي أمام فريق فولهام والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساءً في الأسبوع السابع عشر.

يدخل فريق إيفرتون أمام فريق مانشسترسيتي والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة والربع ضمن منافسات الأسبوع السادس عشر.

الدوري الاسباني

الدوري الفرنسي

يستضيف فريق ليفانتي أمام فريق أتيلتكو مدريد والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساءً ضمن منافسات الأسبوع الثاني.تقام مباراة مارسيليا أمام فريق نيس والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساءً ضمن منافسات الأسبوع الحادي عشر.