جدة - نرمين السيد - استمرت اليوم الأربعاء أعمال فرق كسح وشفط تجمعات مياه الأمطار بالشوارع والميادين بنطاق مراكز ومدن وقرى محافظة الدقهلية، وذلك تيسيرا لحركة انتقال المواطنين وسيولة الحركة المرورية.





ويتابع أيمن مختار محافظ الدقهلية أولا بأول مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء العمل فى رفع كل التجمعات لمياة الأمطار حتى الانتهاء منها تماما. جدير بالذكر أن محافظ الدقهلية سبق وأن أصدر توجيهاته لجميع رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة بضرورة وسرعة التعامل الفورى مع حالة الطقس وسقوط امطار وضرورة تمركز وانتشار الفرق العاملة والمعدات اللازمة بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى للتعامل أولا بأول مع تجمعات الأمطار بالشوارع والميادين والتواصل الدائم والمستمر مع غرفة العمليات بديوان عام المحافظة للابلاغ من خلال الغرف الفرعية بالمراكز والمدن والأحياء، وقيام رؤساء المدن والمراكز بالمتابعة الميدانية لعمليات رفع تراكمات المياة عملا على راحة المواطنين وتحقيق رضاهم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو.. محافظ الدقهلية يتابع أعمال شفط وكسح مياه الأمطار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.