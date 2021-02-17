صور.. وزير النقل: التدريب المستمر للعاملين بالمترو أهم عوامل نجاح المنظومة

جدة - نرمين السيد - ترأس كامل الوزير وزير النقل، اليوم الأربعاء، اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، بحضور المهندس على الفضالى رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب للدعم الفنى والمهندس خالد صبره العضو المنتدب للتشغيل والصيانة إذ تم مناقشة الميزانية العمومية وإقرار الحسابات الختامية والقوائم المالية للشركة عن السنه المالية المنتهية فى 2019 - 2020 والتصديق على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال ونشاط الشركة.





وخلال الاجتماع تم استعراض مجهودات الشركة فى صيانة وتشغيل الأسطول الحالى لقطارات المترو إذ أوضح التقرير التناقص الكبير فى حجم الأعطال نتيجة للصيانة المستمرة والدورية وذلك بالتزامن مع خطة الوزارة لتطوير وإعادة تأهيل الخطين الاول والثانى وكذلك تدعيم الخط الثالث للمترو بـ 32 قطار كورى مكيف جديد من تصنيع شركة هيونداى روتيم الكورية والتى تم توريد 6 قطارات منها حتى الآن.

جدير بالذكر أنه قد تم دخول أول قطار منهم الخدمه لجمهور الركاب هذا الأسبوع وسيتم تشغيل باقى القطارات تباعا.

كما تم استعراض كل الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا والتى يتم العمل بها داخل محطات وقطارات الخطوط الثلاثة للمترو من خلال تشكيل مجموعات عمل للتأكد من تطهير وتعقيم جميع المحطات بالخطوط الثلاثة وجميع الأماكن التلامسية مع الركاب مثل منافذ صرف التذاكر وبوابات التذاكر والسلالم المتحركة والمصاعد الكهربائية وأيضا مقاعد إنتظار الركاب على الأرصفة، وغسيل وتطهير وتعقيم جميع القطارات بالخطوط الثلاثة بعد انتهاء التشغيل داخل ورش الصيانة، والاستمرار فى إذاعة تنويهات إعلامية لتعليمات وزارة الصحة من خلال الإذاعة الداخلية بمحطات الخطوط الثلاثة عن التعريف بفيروس كورونا وكيفية الوقاية وضرورة ارتداء الكمامة حفاظا على سلامة الراكب ومن حوله، ووضع ملصقات داخل المحطات والقطارات تتضمن تعليمات وزارة الصحة للتعريف بفيروس كورونا وكيفية الوقاية منه.

كما تم توفير كمامات طبية معتمدة من وزارة الصحة داخل جميع منافذ صرف التذاكر بالخطوط الثلاثة وبأسعار مناسبة، والتنسيق مع جميع نقاط الإسعاف المتواجدة ببعض محطات الخطوط الثلاثة للتعامل مع أى حالات طارئة، والتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات وشرطة مترو الأنفاق لمتابعة حركة الركاب بالخطوط الثلاثة والتأكد من إلتزام جميع الركاب بإرتداء الكمامة وتوقيع غرامات فورية بقيمة 50 جنيها على المخالف وتحرير محاضر للممتنعين عن دفع قيمة الغرامة المقررة، بالإضافة إلى زيادة منافذ صرف التذاكر لتقليل التكدس على شبابيك التذاكر واستمرار الدفع بعدد من القطارات الإضافية لتقليل الزحام بالمحطات أوقات الذروة، والمتابعة المستمرة من خلال غرفة مراقبة مركزية بالكاميرات للمحطات والأرصفة لمتابعة أداء افراد التشغيل بالمحطات، إضافة إلى عمل مسحات بكتيرية للأسطح وجميع الأماكن التلامسية مع الركاب بعدد من محطات الخطوط الثلاثة للتأكد من فاعلية أعمال التطهير والتعقيم وبالتزامن مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية داخل المحطات والقطارات.

وأكد وزير النقل أهمية الاهتمام بالتأهيل والتدريب المستمر للعاملين والمهندسين باعتبار العنصر البشرى من أهم عوامل نجاح المنظومة، مشيدا بمجهودات العاملين بالشركة خلال الفترة الماضية الذين حافظوا على استمرار الخدمات المميزة التى يتم تقديمها لجمهور الركاب بالخطوط الثلاثة، وخصوصا فى ظل جائحة كورونا، مؤكدا ضرورة وضع خطة شاملة للتطوير الشامل للشركة بما يمكنها من الحصول على عقود جديدة لإدارة وتشغيل وصيانة خطوط الجر الكهربائى الجديدة والجارى إنشاؤها.