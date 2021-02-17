الرى: التخلص الآمن من المخلفات الصلبة فى إنتاج الغاز الحيوى والسماد العضوى

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى اجتماعا مع الدكتور خالد عبد الحى رئيس المركز القومى لبحوث المياه، والدكتورة سلوى أبو العلا مدير معهد بحوث صيانة القنوات المائية، لاستعراض التجربة البحثية التى تم تنفيذها بالمعهد والمتمثلة فى تصميم وحدة مدمجة لمعالجة مياه الصرف الصحى والتى تم تجربتها للاستفادة من مياه الصرف الصحى الناتجة من المعاهد والوحدات البحثية التابعة للمركز، تمهيدا للتنفيذ كتجربة فى أحد القرى.





وأوضح وزير الموارد المائية والرى أنه يمكن استخدام الوحدة الواحدة لخدمة 5 آلاف نسمة بطاقة ألف مكعب من مياه الصرف الصحى يوميا، مؤكدا أهمية هذه الوحدات بإعتبارها أحد التقنيات قليلة التكلفة لمعالجة مياه الصرف الصحى، حيث أن استخدام المعالجة البيولوجية يؤدى لخفض مراحل المعالجة من 6 مراحل إلى 3 مراحل، كما تتميز الوحدة بصغر المساحة مقارنة بمحطات الصرف الصحى المركزية، وسهولة التشغيل وعدم الحاجة لعمالة مدربة لتشغيلها، الأمر الذى يسمح بتطبيق تلك النماذج داخل الأحياء السكنية الجديدة والمناطق الريفية والقرى والعزب المحرومة من خدمة الصرف الصحى والمشمولة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".



جدير بالذكر أن فكرة المعالجة تعتمد على طريقة التهوية المباشرة الممتدة مع إمكانية إستخدام مواد أولية قليلة التكلفة فى معالجة مياه الصرف الصحى، وتتميز طريقة التهوية المباشرة الممتدة بإنخفاض تكاليف أعمال الصيانة أثناء التشغيل مقارنة باستخدام مواد أخرى فى المعالجة والتى تحتاج لأعمال صيانة بصفة دورية.

كما أوضح الدكتور عبد العاطى أنه يمكن الاستفادة من المياه الناتجة من عملية المعالجة فى رى المساحات الخضراء والزراعات غير المأكولة ، مؤكدا أن هذه الوحدات ستسهم فى تحسين نوعية المياه بالمجارى المائية حيث ستؤدى لمنع إلقاء مياه الصرف الصحى بالمصارف والترع ، كما تتميز بالتخلص الآمن من الحمأة "المخلفات الصلبة" والاستفادة منها فى إنتاج الطاقة الحيوية من خلال إنشاء وحدة لإنتاج الغاز الحيوى والسماد العضوى، وهذا العائد الاقتصادى يمكن أن يغطى تكاليف تشغيل وصيانة الوحدة مع هامش ربح بسيط.