نشرة «معلومات الوزراء»..أبرزها تفقد الرئيس للمجمع الطبي بالإسماعيلية

صدر اليوم عدد جديد من «نشرة مركز المعلومات»، والتي تتناول مجموعة من أهم التقارير والمقالات والتحليلات والأحداث المهمة محليًا وعالميًا، كان أبرزها:

-الرئيس يتفقد المجمع الطبي المتكامل بالإسماعيلية.

-وزيرة الصحة والسكان: نطبق مفهوماً جديداً للرعاية الصحية فى مصر.

-متابعة لتداعيات موجة الطقس.

-الأمم المتحدة تحذر من نزوح جماعي في اليمن.

-"تيك توك" يعتزم منافسة "فيسبوك" في التجارة الإلكترونية الأمريكية.

-ما هو تأثير كورونا على تبنى الشركات العاملة بمصر فكرة العمل عن بعد؟؟.. استطلاع اليوم يجيب.

-للمرة الثانية مصر تعود إلى سوق السندات الدولية خلال ٢٠٢٠/ ٢٠٢١.. التفاصيل في إنفوجرافيك اليوم.

-لسه الفيروس موجود.. ليه اهتمامك قل؟ فيديوجرافيك اليوم.

-مصر الأولى عربيًا والـ 41 عالميًا من بين 169 دولة في مؤشر إتاحة الإنترنت.

-توقعات نمو الناتج المحلى الإجمالي لمصر.. مؤشرات وتحليلات.

-تقرير: الحكومة الإلكترونية في تايلاند.

-الدكتور عبد الفتاح الجبالي يكتب: الدين العام المحلى وسبل العلاج.

-كتاب جديد: كيف يعمل الابتكار.