نشرة «معلومات الوزراء»..أبرزها تفقد الرئيس للمجمع الطبي بالإسماعيلية

صدر اليوم عدد جديد من «نشرة مركز المعلومات»، والتي تتناول مجموعة من أهم التقارير والمقالات والتحليلات والأحداث المهمة محليًا وعالميًا، كان أبرزها:
-الرئيس يتفقد المجمع الطبي المتكامل بالإسماعيلية.
-وزيرة الصحة والسكان: نطبق مفهوماً جديداً للرعاية الصحية فى مصر.
-متابعة لتداعيات موجة الطقس.
-الأمم المتحدة تحذر من نزوح جماعي في اليمن.
-"تيك توك" يعتزم منافسة "فيسبوك" في التجارة الإلكترونية الأمريكية.
-ما هو تأثير كورونا على تبنى الشركات العاملة بمصر فكرة العمل عن بعد؟؟.. استطلاع اليوم يجيب.
-للمرة الثانية مصر تعود إلى سوق السندات الدولية خلال ٢٠٢٠/ ٢٠٢١.. التفاصيل في إنفوجرافيك اليوم.
-لسه الفيروس موجود.. ليه اهتمامك قل؟ فيديوجرافيك اليوم.
-مصر الأولى عربيًا والـ 41 عالميًا من بين 169 دولة في مؤشر إتاحة الإنترنت.
-توقعات نمو الناتج المحلى الإجمالي لمصر.. مؤشرات وتحليلات.
-تقرير: الحكومة الإلكترونية في تايلاند.
-الدكتور عبد الفتاح الجبالي يكتب: الدين العام المحلى وسبل العلاج.
-كتاب جديد: كيف يعمل الابتكار.
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