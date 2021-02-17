وزير النقل يترأس إجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو...

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل إجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق وذلك بحضور المهندس علي الفضالي رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب للدعم الفني والمهندس خالد صبره العضو المنتدب للتشغيل والصيانة حيث تم مناقشة الميزانية العمومية وإقرار الحسابات الختامية والقوائم المالية للشركة عن السنه المالية المنتهية فى 2020 / 2019 و التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال ونشاط الشركة .

وخلال الإجتماع تم استعراض مجهودات الشركة في صيانة وتشغيل الأسطول الحالي لقطارات المترو حيث أوضح التقرير التناقص الكبير في حجم الأعطال نتيجة للصيانة المستمرة والدورية وذلك بالتزامن مع خطة الوزارة لتطوير وإعادة تأهيل الخطين الاول والثاني وكذلك تدعيم الخط الثالث للمترو بعدد 32 قطار كورى مكيف جديد من تصنيع شركة هيونداي روتيم الكورية والتي تم توريد عدد 6 قطارات منها حتى الان وجدير بالذكر انه قد تم دخول أول قطار منهم الخدمه لجمهور الركاب هذا الاسبوع وسيتم تشغيل باقى القطارات تباعاً .

كما تم استعراض كافة الإجراءات الإحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا و التى يتم العمل بها داخل محطات وقطارات الخطوط الثلاثة للمترو من خلال تشكيل مجموعات عمل للتأكد من تطهير وتعقيم جميع المحطات بالخطوط الثلاثة وجميع الأماكن التلامسية مع الركاب مثل منافذ صرف التذاكر وبوابات التذاكر والسلالم المتحركة والمصاعد الكهربائية وأيضاً مقاعد إنتظار الركاب على الأرصفة ، و غسيل وتطهير وتعقيم جميع القطارات بالخطوط الثلاثة بعد انتهاء التشغيل داخل ورش الصيانة ، والاستمرار فى إذاعة تنويهات إعلامية لتعليمات وزارة الصحة من خلال الإذاعة الداخلية بمحطات الخطوط الثلاثة عن التعريف بفيروس كورونا وكيفية الوقاية وضرورة إرتداء الكمامة حفاظاً على سلامة الراكب ومن حوله ، و وضع ملصقات داخل المحطات و القطارات تتضمن تعليمات وزارة الصحة للتعريف بفيروس كورونا وكيفية الوقاية منه ، كما تم توفير كمامات طبية معتمدة من وزارة الصحة داخل جميع منافذ صرف التذاكر بالخطوط الثلاثة وبأسعار مناسبة ، والتنسيق مع جميع نقاط الإسعاف المتواجدة ببعض محطات الخطوط الثلاثة للتعامل مع أى حالات طارئة ، والتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات وشرطة مترو الأنفاق لمتابعة حركة الركاب بالخطوط الثلاثة والتأكد من إلتزام جميع الركاب بإرتداء الكمامة وتوقيع غرامات فورية بقيمة خمسون جنيهاً على المخالف وتحرير محاضر للممتنعين عن دفع قيمة الغرامة المقررة بالاضافة إلى زيادة منافذ صرف التذاكر لتقليل التكدس على شبابيك التذاكر و إستمرار الدفع بعدد من القطارات الإضافية لتقليل الزحام بالمحطات أوقات الذروة ، والمتابعة المستمرة من خلال غرفة مراقبة مركزية بالكاميرات للمحطات والارصفة لمتابعة اداء افراد التشغيل بالمحطات .

إضافة إلى عمل مسحات بكتيرية للأسطح وجميع الأماكن التلامسية مع الركاب بعدد من محطات الخطوط الثلاثة للتأكد من فاعلية أعمال التطهير والتعقيم وبالتزامن مع إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية داخل المحطات والقطارات ،

واكد وزير النقل على أهمية الاهتمام بالتاهيل والتدريب المستمر للعاملين والمهندسين باعتبار العنصر البشري من اهم عوامل نجاح المنظومة مشيداً بمجهودات العاملين بالشركة خلال الفترة الماضية الذين حافظوا على استمرار الخدمات المميزة التي يتم تقديمها لجمهور الركاب بالخطوط الثلاثة وخاصة في ظل جائحة كورونا مؤكدا على ضرورة وضع خطة شاملة للتطوير الشامل للشركة بما يمكنها من الحصول على عقود جديدة لإدارة وتشغيل وصيانة خطوط الجر الكهربائي الجديدة والجاري انشاؤها