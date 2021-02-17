“حدث ليلاً” تهشم سيارة عمرو أديب والأرصاد تحذر من طقس الأربعاء وارتفاع إصابات كورونا والإفراج عن شادي سرور

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محمد سياف - ابو ظبي - وقعت العديد من الأحداث خلال ساعات الليل والساعات المبكرة من الصباح، وكان أهمها هو تعرض الإعلامي عمرو أديب إلى حادث أليم أدى إلى إصابته ببعض الكدمات الخفيفية مع إصابة سيارته بإصابات بالغة وتهشم الجزء الأمامي منها، وتم نقله إلى المستشفى في الحال، وحول تفاصيل حالته الصحية الآن على لسان طبيه المعالج من هنا.

“حدث ليلاً” تهشم سيارة عمرو أديب والأرصاد تحذر

أما الحدث الثاني فكان حول أعداد الإصابات بفيروس كورونا خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة، والتي شهدت زيادوة كبيرة مقارنةً بأعداد اليوم السابق، حيث سجلت الإصابات 631 إصابة جديدة و51 حالة وفاه، مقارنة بـ613 إصابة و56 وفاه في اليوم السابق.

كما تم الإفراج عن اليوتيوبر الشهير شادي سرور، وذلك بعد القبض عليه في أواخر عام 2019 وتوجيه العديد من التهم له، منها مشاركة جمعة إرهابية وتمويلها ودعمها في نشر الفوضى وإثارة البلبلة بين المواطنين، ولرؤية صورته الأولى فور الإفراج عنه وقصته من الإلحاد للتفكير بالإنتحار للسجن ثم الإفراج عنه من خلال هذا الرابط.

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وفي سياق متصل حذرت هيئة الأرصاد الجوية من طقس الأربعاء مؤكدة وجود انخفاض حاد في درجات الحرارة واستمرار الأمطار الغزيرة والرعدية وتساقط الثلج ونشاط الرياح على أغلب أنحاء البلاد، وذلك وفق التقرير التالي.

كما شهدت أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 17 فبراير ارتفاعاً جديداً مقارنة بأسعار الأحد الماضي، ولمعرفة سعر الكتكوت الأبيض اليوم وكذلك أسعار الدواجن والبط وطبق البيض من خلال هذا الرابط.