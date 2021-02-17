ارتفاع أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 17-2-2021

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 17-2-2021، شهدت حالة من التباين على مدار الساعات القليلة الماضية، لتستكمل حلقة التذبذب مع بداية التعاملات اليومية الصباحية.

موقع دوت الخليج الإخباري يرصد آخر التطورات التي شهدتها العملة، وفقًا لآخر تحديث في البنك المركزي المصري.