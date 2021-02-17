موعد مباراة الزمالك اليوم أمام الإسماعيلي والتشكيل المتوقع

يستعد فريق الزمالك أمام فريق الإسماعيلي والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً على ستاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز

و يدخل الفارس الأبيض لقاء اليوم بمعنويات منخفضة بعد التعادل السلبى مع مولودية الجزائر في دوري المجموعات لدوري الابطال الافريقى بينما حقق الدراويش فوزاً على لافيينا اف سى بهدفين مقابل هدف بدور الـ 32 لكأس مصر ليتأهل لدور الستة عشر للبطولة.

ويسعي فريق الزمالك في حصد الثلاث نقاط ومواصلة نغمة الإنتصارات وإنتزاع الصدارة من غريمه التقليدي المارد الأحمر، ويحتل الفريق المركز الأول برصيد 26 نقطة من أصل 11 مباراة خاضها الفريق، بينما يحتل فريق الإسماعيلي المركز ال17 ويتملك في رصيدة 8 نقاط من أصل 11 مباراة خاضها الفريق.

تشكيل الزمالك اليوم "المتوقع"

في حراسة المرمي: محمد أبو جبل.خط الدفاع: حازم إمام ومحمود علاء ومحمود الونش وعبد الله جمعة.خط الدفاع: طارق حامد وإمام عاشور وأشرف بن شرقى وفرجانى ساسى ويوسف أوباما.خط الهجوم: سيف الدين الجزيرى". والجدير بالذكر أن اخر مواجهات فريق الزمالك كان أمام فريق الاتحاد السكندري والتي أنتهت بنتيجة 2/0 لصالح الفارس الأبيض، بينما اخر مواجهات الإسماعيلي كان أمام فريق لافيينا في كأس مصر والتي أنتهت 2/1 لصالح الدراويش.

ومن ناحية أخري عيش اللاعب المغربي حميد أحداد المحترف بصفوف نادي الزمالك حاله من التوتر والقلق خلال الفترة الماضية وذلك بسبب حاله عدم الرضا خلال مشاركتة في مركز الجناح وليس المهاجم الصريح والذي يتألق فيه عكس المركز المفروض عليه من المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو.

تحدث حميد أحداد مع المدرب البرتغالي وطلب منه اللعب في مركز المهاجم الصريح ورفض اللعب مجددا في مركز الجناح الأيمن أو الأيسر، لأنه يري ان مستواه يتراجع عندما يلعب في هذا المركز الغير محبب له.

تألق اللاعب في مركز الهجوم بدء عندما كان مع فريق الدفاع الحسني الجديدي المغربي، وتمكن من تسجيل 26 هدف خلال 61 مباراة، وكانت هذه الإحصائية أحد أسباب تعاقد الزمالك مع اللاعب المغربي منذ 3 أعوام ولكن لم يقدم المستوي المطلوب منه خلال تلك الفترة.

