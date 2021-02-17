شوبير يلقن أحمد بلال درسا بسبب مصطفى محمد

شن الأغلامي أحمد شوبير مقدم البرامج الرياضية، وحارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، هجوما حادا على أحمد بلال مهاجم الأحمر السابق، وذلك بسبب حديثه المتكرر في الفترة الأخيرة والذي يحمل نبرة تقليل أو سخرية من مصطفى محمد مهاجم الزمالك السابق وجالطة سراي الحالي.

ويقدم مصطفى محمد مستويات رائعة مع فريقه التركي في مسيرته الإحترافية الأولى، حيث حقق رقم قياسي بتسجيله لأربعة أهداف في أول أربع مباريات له مع الفريق متخطيا رقم صالح سليم بتسجيله ثلاثة أهداف متتالية.

وقال أحمد شوبير خلال برنامجه الإذاعي المذاع عبر "أون سبورت إف إم": "مصطفى محمد راكب قطر إكسبريس وجالطة سراى المحطة الأولى، وأتمنى أن يصل للمحطة الأخيرة لأنه حتماً سيكون فى أفضل نادٍ وهو يستحق ذلك".

وأكمل شوبير: "يجب أن نكف عن نغمة أهلى وزمالك مع المحترفين، مصطفى محمد يحتاج المساندة من الجميع لأنه يمثل مصر وسيفيد منتخب مصر".

وتابع: "أنا أحب أحمد بلال جدا وهو من الأشخاص المهذبين ولا يصح أن يتكلم على مصطفى محمد كتير، يجب عليك يا بلال أن تساند مصطفى محمد، ولا يصح أن تقول لا أملك الوقت لمتابعه، لا يجب أن تتابعه يا بلال لأنك عندما احترفت فى تركيا كنا نتابعك وندعمك ونساندك".

واختتم شوبير: "بعيداً عن أحمد بلال لأنه لا ينطبق عليه الكلام الذي تقوله، هناك البعض يعتبر هذا ضحك ودعابة للـ "تريند"، ويجب أن نقول لهم كفى وابحثوا عن الجديد، لأن الأمر أصبح سخيف، ومثل الدعابة التي تكررت كثيرا مع الوقت لا يضحك عليها الناس بل ويهاجمون من يقولها".



وانتقل مصطفى محمد من الزمالك إلى صفوف جالطة سراي التركي في الانتقالات الشتوية الماضية بعقد إعارة موسم ونصف بنية البيع.