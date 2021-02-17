استمرار غلق بوغازى مينائى الإسكندرية والدخيلة لليوم الثانى

جدة - نرمين السيد - أعلنت سلطات ميناء الإسكندرية، اليوم الأربعاء، استمرار غلق بوغازى مينائى الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة البحرية، بسبب سوء الأحوال الجوية والرياح وارتفاع الأمواج، وذلك لليوم الثانى على التوالى.





وقال أحمد بريقع، المتحدث الرسمى باسم ميناء الإسكندرية، وأشار إلى أن استمرار إغلاق البوغازين جاء حرصا على عدم اصطدام البواخر والسفن ببعضها أو بأرصفة الميناء لضمان سلامة الملاحة البحرية.

وأكد المتحدث الرسمى لميناء الإسكندرية، على جاهزية مركز العمليات وإدارة الأزمة لتلقى أى بلاغات أو إشارات استغاثة من السفن.

ومن جانبه، وجه الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، إدارات الميناء المختلفة بتوخي الحذر، وإتباع إرشادات الأمن والسلامة أثناء عمليات الشحن والتفريغ، حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات.

وتواصل موجة الطقس السيئ ضرب سواحل الإسكندرية، اليوم، يصاحبها هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح باردة وعواصف شديدة وانخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة.