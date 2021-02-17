محافظ الغربية: غلق 3 آلاف و674 منشأة لمخالفة المواعيد

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية غلق 3 آلاف و674 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق الجديدة والتى صدرت فى الأول من ديسمبر الماضى، من بينهم 953 مركزًا للدروس الخصوصية تطبيقًا لقرار منع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا.





وأوضح طارق رحمى فى بيان اليوم الأربعاء، أنه تم غلق 611 محلا، وفض 245 سوقًا، 187 مطعمًا، 355 مقهى، 359 ورشة، و964 منشأة أخرى بإجمالى 2.721 منشأة مخالفة بنطاق محافظة الغربية. وأهاب رحمى بأصحاب المحال والمقاهى والورش الالتزام بمواعيد الغلق المحددة تجنباً للوقوع تحت طائلة القانون، مؤكدًا أهمية الابتعاد عن التجمعات وخصوصا بالأماكن المغلقة حرصا على الصحة العامة فى ظل انتشار فيروس كورونا.

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