وزير الأوقاف ناعيا أحمد ريان: أحد أعلام موسوعة الفقه الإسلامى

جدة - نرمين السيد - نعى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الدكتور أحمد طه ريان أستاذ الفقه والعميد الأسبق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر وعضو هيئة كبار العلماء وعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.





وثمن وزير الأوقاف جهود الدكتور أحمد طه ريان فى خدمة الفقه الإسلامى، وموسوعة الفقه الإسلامى التى يصدرها المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إذ كان أحد أهم أعلامها، سائلا الله عز وجل أن يشمله برحمته الواسعة، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يجزيه خير الجزاء على ما قدم فى خدمة العلم وطلابه، وأن يلهم أهله وزملاءه ومحبيه وتلاميذه فى كل مكان الصبر والسلوان.

والدكتور أحمد طه ريان ولد فى 10 فبراير 1939م بالأقصر، والتحق بالتعليم الأزهرى حتى تخرَّج فى كلية الشريعة والقانون بالقاهرة عام 1966م، وحصل على درجة الماجستير فى الفقه المقارن عام 1968م، ثم درجة الدكتوراه عام 1973م، وترقى فى السُلم الأكاديمى بالكلية حتى حصل على درجة الأستاذية بها عام 1985م.

وقام بالتدريس، وتولى العديد من المناصب العلمية والإدارية بجامعة الأزهر والجامعات العربية والإسلامية، وتولى رئاسة لجنة موسوعة الفقه الإسلامى بوزارة الأوقاف، وابتُعث كممثل للأزهر الشريف للمشاركة فى العديد المؤتمرات الإسلامية والدولية، وله مؤلفات رصينة فى الفقه وأصوله، والأحوال الشخصية، والمعاملات الإسلامية.. وغيرها، وقد اختير عضوًا بهيئة كبار العلماء فى تشكيلها الأول حين عودتها عام 1433ه/ 2012م.

وحصل على الإجازة العالمية من كلية الشريعة والقانون بالقاهرة عام 1966م، ثم حصل على الماجيستير 1968، ثم الدكتوراه فى الفقه المقارن عام 1973

وعين مدرسا بالكلية عام 1974م ثم أستاذا مساعدا عام 1980م، ثم أستاذا عام 1985 ثم أستاذا متفرغا بالكلية عام 2004م