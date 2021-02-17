فيديو جوى.. محور سمالوط على النيل بالمنيا

جدة - نرمين السيد - ومحـور سمالـوط الحر بمحافظة المنيا والذى تبلغ تكلفته الإجمالية 1.5 مليار جنيه وطـوله 24 كم وعرضه 21 مترًا، بحارتين مـروريتين بعرض 7.5 متر لكـل اتجـــــاه، ويشمل 43 عملاً صناعيًا، منها 30 كوبرى تضم "4 كبارى رئيسية، هى كوبرى على الطريق الصحراوى الشرقى – كوبرى أعلى نهر النيل – كوبرى على ترعة الإبراهيمية وسكة حديد القاهرة / أسوان والطريق الزراعى الغربى – كوبرى على الطريق الصحراوى الغربى، و26 كوبرى و17 نفقًا" لتفادى التقـاطعـات مع الطـرق الفرعيـة والـتـرع والمصـارف كما بأن هذا المحور سيساهم فى ربط الطريق الصحراوى الشرقى بطريق "القاهرة- أسيوط" الصحراوى الغربى، عابرا نهر النيل والطريق الزراعى الغربى "القاهرة – أسوان" شمال مدينة سمالوط.

كما ان المحاور التى يتم تنفيذها ستساهم فى ربط الطرق الرئيسية شرق وغرب النيل، وتوفر الوقت واستهلاك الوقود وتكلفة النقل، بالاضافة إلى أنه بدءا من 30 يونيو 2014 وفى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلومترا لتسهيل الحركة وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة، وبحيث يكون المحور عرضيا متكاملا يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل وليس مجرد كوبرى على النيل، فقد تم التخطيط لإنشاء 21 محورا جديدا على النيل بنسبة تصل إلى 87% من الكبارى القائمة على النيل منذ بدء إنشائها 38 كوبرى ليصل إجمالى الكبارى على النيل 59 كوبرى وأنه تم الانتهاء من تنفيذ وافتتاح 7 محاور على النيل "تحيا مصر، طلخا الجديد، بنها الجديد، الخطاطبة، بنى مزار، طما، جرجا" وجار تنفيذ 8 محاور "حلوان، عدلى منصور، سمالوط، ديروط، قوص، كلابشة، دراو، بديل خزان أسوان"، بالإضافة إلى المرحلة المستقبلية التى تضم 6 محاور "شبراخيت، سمنود، عمروس، الفشن، منفلوط، أبو تيج".