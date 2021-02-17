لليوم الثانى.. أجهزة المدن الجديدة تواصل جهودها لمواجهة التقلبات الجوية

جدة - نرمين السيد - وتابع المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، المشرف على مدينة المنصورة الجديدة، يرافقه نواب رئيس الجهاز ومديرو الإدارات المعنية، محطات رفع الصرف الصحى بمدينة دمياط الجديدة، للتأكد من كفاءة العمل بها بكامل طاقتها لاستقبال مياه الأمطار والتعامل مع المواقف الطارئة، واتخاذ الإجراءات الاحترازية والتدابير اللازمة لمواجهة الظواهر الطبيعية المرتبطة بتقلبات الطقس.



وأوضح رئيس الجهاز، أنه تم تشكيل فرق متخصصة لمراجعة أعمال الصيانة للمحطات والمعدات، بالإضافة إلى تجهيز وصيانة مولدات الكهرباء اللازمة لعمل تلك المحطات، والمراجعة الفنية للطلمبات الغاطسة وتطهير البيارات والمجمعات أولا بأول، وكذا تطهير بالوعات المطر وتجهيز سيارات ومركبات شفط وكسح مياه الأمطار.



وأضاف رئيس الجهاز، أن ذلك يأتى فى إطار الحرص على الاستعداد للتعامل مع الأمطار والنوات بموسم الشتاء، ورفع حالة التأهب طبقًا لخطة عمل فى جميع المواقع وخصوصا "المواقع الساخنة".

وفى سياق متصل، تابع المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، معدات وسيارات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى، للاطمئنان على جاهزيتها لمواجهة الطقس السيىء وتوزيعها على كافة أنحاء المدينة، كما تفقد محطات الصرف الصحى بالمدينة للتأكد من تجهيزات المحطة من المواتير والمولدات وخزانات الوقود، والتى تستخدم فى حالات انقطاع التيار الكهربائى عن المحطة.



وأكد المهندس عمار مندور، أن محطات رفع المياه تعمل بكفاءة عالية حتى تكون جاهزة لاستقبال مياه الأمطار المتوقع سقوطها خلال الساعات القادمة، والتى ينتج عنها زيادات تصرفات المياه، بالإضافة للتأكد من مناسيب البيارات داخل المحطات

من جانبه، وجه المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، الإدارات المختصة بالجهاز بالإستمرار فى اتخاذ الإجراءات اللازمة ومتابعة الخطة الموضوعة للتعامل مع موجات الطقس السيىء.



وأكد رئيس جهاز مدينة العبور، على متابعة أعمال تطهير بالوعات صرف مياه الأمطار وبيارات المحطات، ومولدات الكهرباء الاحتياطية بالإضافة لنشر عربات الشفط لتغطية المحاور الرئيسية بالمدينة.

وأهاب المهندس رضوان عبدالرشيد، رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة، بسكان المدينة ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة ظروف الطقس السييء، وتشمل إزاحة قصارى الزرع المعلقة بالبلكونات أوالموضوعة على الأسوار، وغلق ورفع أى مظلات على الأسطح أو البلكونات، وفك أى برجولات مكسوة بالقماش أو البلاستيك.



وناشد رئيس الجهاز، السكان برفع أى متعلقات مخزنة فوق الأسطح أو البلكونات، واتخاذ تدابير الوقاية عند المرور بجانب لافتات إعلانية على أعمدة الإنارة بالشارع أو على واجهات المحال والإبلاغ عنها فورا، والتأكد من إحكام غلق النوافذ المفصلية.

من جانبه، ناشد المهندس مصطفى فهمي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، سكان المدينة بضرورة اتخاذ كل سبل الوقاية والحذر خلال فترة الطقس السيىء المقرر انتهاؤها غدا الخميس، وفى حالات الطوارئ يتم الاتصال بأرقام التليفونات المعلنة مسبقا لكل قطاعات الخدمات "غاز - كهرباء – إسعاف".



وأكد المهندس مصطفى فهمى، أنه تم تكثيف تواجد عربات الشفط ومعدات الصرف الصحى فى 3 مواقع بمناطق مختلفة بالمدينة لسرعة التعامل فى حالة الأزمات والمتابعة اللحظية من كافة القيادات، مطالبا سكان المدينة خلال الفترة المتوقعة لسقوط الأمطار بعدم الخروج بقدر الإمكان فى أوقات العواصف الترابية، وارتداء الكمامة وضرورة إبعاد مرضى حساسية الصدر عن الرياح والأتربة والابتعاد عن أى أجسام معدنية من مظلات حديدية أو أبواب حديدية أو أعمدة الإنارة أثناء سقوط الأمطار، وعدم وقوف السيارات أعلى بالوعات صرف الأمطار.