خروج عمرو أديب من المستشفى بعد تعرضه لحادث سير.. والنيابة تبدأ التحقيق

غادر الإعلامي عمرو أديب مستشفى دار الفؤاد بمدينة 6 أكتوبر، بعد اطمئنان الفريق الطبي المتابع لحالته اثر تعرضه لحادث سير أثناء عودته لمنزله، وتأكدوا من عدم وجود نزيف داخلي أو إصابات تضطر بقائه بالمستشفى.

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دوت الخليج الاخباري يرصد تفاصيل الواقعة.. فكان أن الإعلامي عمرو أديب تعرض مساء أمس لحادث سير في طريق دهشور بمنطقة 6 أكتوبر، مع سيارة نقل "أنابيب"، بسبب سوء الأحوال الجوية، وتهشمت الواجهة الأمامية لسيارته، وجرى نقله إلى دار الفؤاد لإجراء الأشعة والتحاليل للتأكد من عدم وجود أية كسور أو نزيف داخلى.

ولكن أسفر الحادث عن إصابته ببعض الكدمات البسيطة في الضلوع، وتم التحفظ على السائق، وطلبت تحريات الأمن حول الواقعة.

لميس الحديدي بالمستشفى للإطمئنان على زوجها عمرو أديب

وذهبت الإعلامية لميس الحديدي، لمتابعة حالة زوجها عمرو أديب بعد تعرضه للحادث، كما توافد أيضًا فريق عمل برنامجه "الحكاية" أيضًا.

وكان الفريق الطبي المعالج لعمرو اديب، قرر خروجه من المستشفى دار الفؤاد بعد إجراء جميع الفحوصات والاطمئنان علي حالته الصحية،

والتي أكدت عدم وجود أي أعراض للحادث وعدم وجود أي شكل من أشكال النزيف الداخلي





عمرو أديب بمنزله بعد تعرضه لحادث سير

وأكد مصدر من فريق إعداد البرنامج أن الإعلامي في حالة جيدة، أنه كان عائدًا لمنزله ولم يكن عائدًا من برنامجه حيث أن أمس الثلاثاء إجازته الرسمية من تقديم البرنامج، مضيفًا أثناء طريقه اصطدم بسيارة من الخلف أدت لتهشم سيارته من الواجهة الأمامية بشكل كبير.





النيابة تبدأ التحقيق في حادث عمرو أديب

وعلى صعيد أخر بدأت نيابة أكتوبر التحقيق في حادث تصادم سيارة الإعلامى عمرو أديب، لحادث سير على طريق دهشور، مع سيارة نقل "أنابيب"، وأظهرت معاينة الحادث عن تهشم الواجهة الأمامية لسيارة أديب، كما استعلمت النيابة من المستشفى عن الحالة الصحية للإعلامي.

السبب وراء حادث سير عمرو أديب

وكان مصدر أمنى، قال إن حادث السير الذي تعرض له الإعلامى بمحور دهشور في نطاق مدينة 6 أكتوبر، جاء بعدما صدمت سيارته مسرعة من الخلف ما تسبب في اختلال عجلة القيادة في يده واصطدام سيارته بسيارة تسير أمامه وتهشم الجزء الأمامى من سيارته.

وأضاف أنه بمجرد وقوع الحادث اتصل الأهالى بسيارة إسعاف نقلت أديب إلى المستشفى، وانتقل رجال المباحث إلى المكان للمعاينة والكشف عن الأسباب النهائية للحادث، وأظهرت المعاينة أن سيارة الإعلامي، صدمت السيارة النقل من الخلف أثناء محاولة تفادي سيارة نقل أثناء خروجها من مطعم .

MBC مصر تصدر بيان بشأن حادث عمرو أديب

كما أستمع رجال الأمن لأقوال شهود عيان وجاري تفريغ الكاميرات الموجودة في مكان الحادث، وضبط صاحب السيارة التي تسبب في وقوع التصادم، ومن المقرر الانتقال إلى عمرو أديب لسماع أقواله في الواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

ومن جانبها أصدرت قناة "MBC مصر" والتي يعرض على شاشتها برنامج الحكاية لعمرو أديب، بيان عن تعرضه لحادث سير في طريق دهشور بالشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر، مطمئنة جمهوره على حالته الصحية.