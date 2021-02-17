هالة أبو السعد: الزيادة السكانية خطر يهدد البلاد وتحركات برلمانية لمناقشتها ضرورى

أكدت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، أن الزيادة السكانية خطرا يهدد البلاد ويضرب بأمنها القومي، مشيرة إلى أن تأكيد الرئيس في حديثة أمس خلال افتتاح عدد من المشروعات الكبرى في قطاع الصحة، والتحذير لاكثر من مرة خلال كلمته تأكيد على خطورة الأمر.

هالة أبو السعد: أعددت عددًا من الاقتراحات والأدوات البرلمانية لمناقشتها

وقالت النائبة هالة أبو السعد، إنها أعدت عددًا من الاقتراحات والأدوات البرلمانية سيتم تقديمها لمجلس النواب تمهيدا لمناقشتها، وهي مابين ضرورة وجود المسح الديمغرافي، وتدشين حملات توعية تقوم بها الوزارات المعنية من التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة، وبمشاركة المؤسسات الدينية.

وشددت النائبة هالة أبو السعد، على ضرورة القيام أولا بالمسح الديمغرافي وخاصة أنه كان آخر مره تم استخدامه في ٢٠١٤، مضيفة أنه سيحدد الأماكن المكتظة بالسكان، وسيحدد القري والنجوع التي تتطلب القيام بالتوعية والتعزيف بخطورة الزيادة السكانية وما ينتج عنها من مخاطر وتهديد للأمن القومي للبلاد.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد تحدث خلال افتتاح المجمع الطبى المتاكمل بمحافظة الإسماعيلية، عن الأزمة السكانية ومدى تأثيرها بالسلب على تقديم الخدمات للمواطنيين، حيث يرى أنها تؤثر على التنمية وما تحققه من تقدم.