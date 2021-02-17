"الزمالك والإسماعيلي" أرقام وإحصاءات قمة أولاد العم بالدوري

يدخل فريق الزمالك مباراته اليوم الأربعاء أمام فريق الزمالك في إطار الدوري الممتاز، والتي تعتبر من أهم المواجهت في الدوري وإليكم أهم وابرز المواجهات للفريقين.

موقع دوت الخليج الإخباري

وهناك 112 مباراة جمعت الفريقين في الدوري الممتاز، وكان اللقاء الأول في المسابقة في عام 1948 وحسمه الإسماعيلي بهدفين دون رد.

الزمالك حسم 48 مباراة لصالحه في الدوري على حساب الدراويش مقابل 32 للدراويش و32 تعادل حسم الموقف.

أحرز الزمالك في شباك الدراويش بـ 138 هدفاً واستقبل 116 في مرماه.

موسم 1948-1949

علي عمر لاعب الإسماعيلي، هو من قص شريط أهداف مواجهات الفريقين بالدوري في أول مباراة تاريخية جمعتهما بالمسابقة .

عبدالحليم علي هو الهداف التاريخي لمواجهات الفريقين بالدوري، حيث أحرز نجم الزمالك 9 أهداف في مرمى الفريق الساحلي.

موسم1948-1949

الزمالك لم يستطيع من تحقيق أي انتصار على الإسماعيلي حتى ثالث مباراة تاريخية جمعتهما بالدوري، حيث خسر مباراتي الدور الأول "رايح جاي"

1956/1957

مباراة الدور الثاني هي أكثر مباراة شهدت غزارة تهديفية على مدار تاريخ مباريات الزمالك والاسماعيلي بالدوري، وسجل خلالها 8 أهداف بفوز الدراويش بنتيجة 5-3.

1995/1996

الفوز الأكبر في تاريخ مواجهات الفريقين بالدوري كان من نصيب الزمالك في لقاء القاهرة والدور الثاني لموسم بنتيجة 5/2.

موسم 1932/1933

محمد لطيف المعلق التليفزيوني الشهير ونجم الزمالك في الثلاثينات كان أول من سجل في تاريخ مواجهات الفريقين في كل البطولات، وذلك بثناية في مرمى الإسماعيلي بالدور الأول للكأس.

4 أهداف في تاريخ مواجهات الإسماعيلي والزمالك في كل البطولات من أصل2 للزمالك سجلهما المعتصم سالم وأبوطالب العيسوي و2 للإسماعيلي أحرزهم إبراهيم يوسف ويكن حسين.

ويتصدر فريق الزمالك المركز الأولي في ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة من أصل 11 مباراة خاضها الفريق، بينما يحتل فريق الإسماعيلي المركز ال17 برصيد 8 نقاط من أصل 11 مباراة خاضها الفريق.

و يدخل الفارس الأبيض لقاء اليوم بمعنويات منخفضة بعد التعادل السلبى مع مولودية الجزائر في دوري المجموعات لدوري الابطال الافريقى بينما حقق الدراويش فوزاً على لافيينا اف سى بهدفين مقابل هدف بدور الـ 32 لكأس مصر ليتأهل لدور الستة عشر للبطولة.