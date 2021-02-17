مصطفي محمد يصنع أزمة كبري في جالاتا سراي.. تفاصيل

يبدو أن الضغوطات والصعوبات سوف تواجه مصطفي محمد المحترف بنادي جالاتا سراي التركي علي سبيل الإعارة من نادي الزمالك لعام ونصف، خلال الفترة القادمة وذلك بسبب عودة المهاجم الكولومبي رادميل فالكاو من الإصابة.

موقع دوت الخليج الإخباري

وذكرت صحيفة "فاناتك" التركية تقارير تفيد بأن فالكاو غير راضي عن وضعيتة الأخيرة مع الفريق، ويريد المشاركة بصفة مستمرة وهو ما يتعارض مع وجهة نظر المدرب التركي فاتح تريم، والذي أعلن ثقتة الكاملة للمهاجم المصري وأصبح أهم لاعبي الفريق في فترة قصيرة، وأصبح المسدد الأول لركلات الجزاء مع الفريق.

وكان فالكاو كان قد تعرض إلي إصابة عضلية وغاب عن الملاعب لعدة أسابيع، ونال الضوء الأخضر من الأطباء من أجل المشاركة في المباريات بصفة مستمرة، وهناك إحصائية تفيد بأن النجم الكولومبي قد شارك في 37 دقيقة فقط خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، وهو ما يعزز من موقف مصطفي محمد بأن يكون المهاجم الأساسي مع الفريق التركي.

وأشارت الصحيفة أن فالكاو تحدث مع فاتح تريم وأكد له بأنه كان لا يشارك بصفة مستمرة بسبب الإصابة التي لحقت به، ولكن بعدما أصبح لائق طبيا يريد اللعب بشكل مستمر، خاصة أنه يري أن دورة مع الفريق لابد أن يكون كبيرا ولا يشارك في دقائق معدودة في كل مباراة.

أكد فاتح تريم للاعب الكولومبي أن مصطفي محمد سيكون أولي الإختيارات الفنية في المباريات القادمة، وأنه عليه أن يجتهد ويتنافس مع المهاجم المصري ويحجز مكانا أساسيا مع الفريق إذا أراد.

صحيفة "فاناتاك" قالت في نهاية التقرير أن فالكاو أصبح خارج حسابات فاتح تريم بشكل نهائي، وأنه لا ينوي الإعتماد عليه في ظل تألق مصطفي محمد اللافت أمام الجميع، وأنه يري صعوبة إراحة اللاعب في ظل حاله التألق التي يعيشها مع الفريق خلال الفترة الأخيرة.

وانتقل مصطفي محمد مطلع يناير الماضي غلي جالاتا سراي علي سبيل الإعاره وقدم مساعدات ممتازة مع الفريق، وتمكن من تسجيل 4 أهداف مع الفريق، منهم 3 أهداف في بطولة الدوري وهدف في بطولة كأس تركيا، وساهم في صناعة العديد من الأهداف مع الفريق.