تراجع أسعار الذهب اليوم الأربعاء 17-2-2021 لتصل إلى أدنى مستوى

تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 17-2-2021، لتصل إلى أدني مستوى له منذ بداية عام 2021، وذلك على خلفية هبوط كبير في سعر أونصة الذهب عالميًا، الأمر الذى انعكس على سعر المعدن الأصفر في مصر، حيث هبطت الأسعار مستهل تعاملات اليوم 4 جنيهات، بعد هبوط مساء أمس بقيمة 6 جنيهات ليصبح إجمالي الهبوط 10 جنيهات حتى الآن.

أسعار الذهب في مصر

تراجعت أسعار الذهب خلال اليوم، بعد ارتفاعات طالت أسعار الذهب في مصر خلال الفترة الماضية، ليصل عيار 24 إلى 897 جنيه للجرام الواحد، وبلغ عيار 21 وهو العيار الأكثر مبيعًا في سوق الذهب 785 جنيه للجرام، وبلغ الذهب عيار 18 سعر 672 جنيه للجرام، وسجل الجنيه الذهب 6280 جنيهًا، إلا أن أونصة الذهب قد تشهد تغيرات عدة خلال الساعات القادمة مع التداول على المعدن الأصفر في الأسواق العالمية من جديد.