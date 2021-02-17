تراجع أسعار الذهب اليوم الأربعاء 17-2-2021 لتصل إلى أدنى مستوى

الذهب- ارشيفية
تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 17-2-2021، لتصل إلى أدني مستوى له منذ بداية عام 2021، وذلك على خلفية هبوط كبير في سعر أونصة الذهب عالميًا، الأمر الذى انعكس على سعر المعدن الأصفر في مصر، حيث هبطت الأسعار مستهل تعاملات اليوم 4 جنيهات، بعد هبوط مساء أمس بقيمة 6 جنيهات ليصبح إجمالي الهبوط 10 جنيهات حتى الآن.
أسعار الذهب في مصر
تراجعت أسعار الذهب خلال اليوم، بعد ارتفاعات طالت أسعار الذهب في مصر خلال الفترة الماضية، ليصل عيار 24 إلى 897 جنيه للجرام الواحد، وبلغ عيار 21 وهو العيار الأكثر مبيعًا في سوق الذهب 785 جنيه للجرام، وبلغ الذهب عيار 18 سعر 672 جنيه للجرام، وسجل الجنيه الذهب 6280 جنيهًا، إلا أن أونصة الذهب قد تشهد تغيرات عدة خلال الساعات القادمة مع التداول على المعدن الأصفر في الأسواق العالمية من جديد.
يتوقع عدد من الخبراء، أن أسعار الذهب اليوم في مصر تشهد تغيرًا بشكل لحظي كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية، نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من المستثمرين بالبورصة العالمية، فيما تشهد المبيعات تراجعًا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.
الجدير بالذكر، أن محال الذهب تحاول جاهدة تحريك السوق، وجذب المشترين في ظل ركود رهيب في المبيعات خلال الفترة الماضية والحالية، بالتزامن مع تفشي أزمة فيروس كورونا وتدهور الحالة الاقتصادية على المستوى العالمي، وتراجع الطلب على المعدن الأصفر.
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