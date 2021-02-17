والتر بواليا يحقق إنجاز بعد أول مشاركة أفريقية له

حقق النادي الأهلي فوزا هاما بالأمس على نظيره المريخ السوداني بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، ضمن منافسات الجولة الأولى بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

من مكاسب الأهلي العديدة التي تحققت من تلك المباراة، هي تسجيل الكونغولي والتر بواليا أول أهداف بقميص النادي الأهلي، وهو أول أهدافه الأفريقية أيضا في أول ظهور أفريقي فقط.





قائمة هدافي الأهلي الأجانب في أفريقيا





دخل والتر بواليا قائمة هدافي الأهلي الأجانب التي أصبحت مكونة من 18 اسم جاء ترتيبهم كالآتي:

الأنجولي أمادو فلافيو برصيد 18 هدفًا.

المغربي وليد أزارو برصيد 13 هدفًا.

التونسي علي معلول برصيد 9 أهداف.

النيجيري جونيور أجايي برصيد 6 أهداف.

الغاني جون أنطوي برصيد 4 أهداف.

السنغالي دومينيك دا سليفا برصيد 3 أهداف.

الجابوني ماليك إيفونا برصيد 3 أهداف.

البوركيني موسي يدان برصيد 3 أهداف.

حقق والتر بواليا رقم آخر بعدما أصبح أول كوتغولي في تاريخ الأهلي يسجل هدفا أفريقيا.

أهداف مباراة الأهلي والمريخ

سجل الأهلي الهدف الأول في الدقيقة الثامنة والخمسين بعد انطلاقة سريعة من محمد هاني على الجبهة اليمنى أنهاها بعرضية متقنة إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها محمد مجدي أفشة برأسية قوية سكنت شباك الحارس منجد النيل أبو زيد.

وجاء الثاني في الدقيقة الثالثة والثمانين بعد تمريرة بينية متقنة من جونيور أجايي استغلها محمود كهربا ونجح في إختراق منطقة الجزاء منفردا بالحارس منجد النيل أبو زيد قبل أن يسدد كرة متقنة سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

واختتم والتر بواليا أهداف المباراة في الدقيقة الثانية والسبعين بعد تمريرة بينية متقنة من عمرو السولية استغلال لسوء التمركز الدفاعي من لاعبي المريخ استغلها والتر بواليا بتحرك ذكي إنفرد على إثره بالمرمى ثم سدد كرة قوية في الزاوية اليمنى للمرمى سكنت الشباك.