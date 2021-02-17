كورونا يضرب رضوى الشربيني وعائلتها..ونقل والدتها للمستشفى

تمر رضوى الشربيني الإعلامية الشهيرة، بأزمة نفسية كبيرة، بعد الإعلان عن إصابتها بفيروس كورونا هي وأسرتها جميعًا، الأمر الذي أثار القلق في نفوس جمهورها، متمنين لها الشفاء العاجل والإطمئنان على صحة عائلتها جميعًا.

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دوت الخليج الإخباري يكشف تفاصيل إصابة رضوى الشربيني وأسرتها بكورونا

وأعلن الإعلامي خيري رمضان في خلال تقديمه لبرنامجه "حديث القاهرة" على فضائية "القاهرة والناس" مساء أمس الثلاثاء الموافق 16 فبراير، عن إصابة رضوى الشربيني وأولادها وشقيقها، وأسرتها بفيروس كورونا، مؤكدًا عن صعوبة حالة والدتها الصحية التي جعلتها تنقلها للمستشفى.

بالكمامة رضوى الشربيني تنقل والدتها للعناية المركزة لتدهور حالتها جراء فيروس كورونا

وقال رمضان:"عايزين نتقدم بخالص الأمنيات الطيبة والصحة والعافية لزميلتنا الإعلامية المعروفة رضوى الشربيني، والتي كانت تنتظر نتيجة المسحة الخاصة بها وبأسرتها والدتها وأخوها وأولادها.. رضوى الشربيني جاءت نتائج المسحة أن عندها كورونا هي ووالدتها وأخوها…. وتفاجأت بانخفاض مستوى الأكسجين لدى والدتها ونزلت معها مرتدية الكمامة ونقلتها للعناية المركزة في المستشفى".

خيري رمضان يطلب من الجمهور الدعاء لرضوى الشربيني وأسرتها "تعابة جدًا"

طالب الإعلامي خيري رمضان من الجميع أن يدعو لها لسوء حالتها الصحية، ولأسرتها، ويصبرهم على ما أصابهم، وقال:"ربنا يرفع عن والدتها ودعواتنا لرضوى اللي تعبانة جدًا برده، فنتمنى لها الشفاء ولوالدتها ولأخوها ولكل أسرتها إن شاء الله".

يذكر أن رضوى الشربيني قامت بعزل نفسها في الفترة الأخيرة بعد شعورها بأعراض الفيروس وقررت إجراء التحاليل سريعًا والتي ظهرت إيجابية، بجانب إصابة والدتها وشقيقها بالفيروس الأمر الذي أصابها بحالة نفسية سيئة.