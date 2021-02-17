محافظة القاهرة: لا تهجير لأهالى عزبة الهجانة.. والمنطقة تشهد تطويرا كبيرا

جدة - نرمين السيد - نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، ما تردد فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، حول تهجير أهالى مدينة الأمل "عزبة الهجانة" سابقا من منازلهم بدعوى تطوير المنطقة.





وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مع محافظة القاهرة، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتهجير أهالى "مدينة الأمل" "عزبة الهجانة" سابقا من منازلهم، مُوضحةً أن ما تشهده منطقة "مدينة الأمل" "عزبة الهجانة" سابقا هو عملية تطوير شاملة لرفع كفاءة كل الخدمات الأساسية والبنية التحتية بالمنطقة، مع توفير كل سبل الحياة الكريمة للمواطنين المقيمين بها على نحو يرتقى بأحوالهم المعيشية، ودون المساس بأى حق من حقوقهم، إلى جانب ربط المنطقة بشبكة الطرق الجديدة بالمناطق المحيطة بها، لتحويلها إلى منطقة حضارية متكاملة الخدمات، مع إطلاق اسم "مدينة الأمل" على تلك المنطقة، مما يعكس مساعى الدولة لتغيير واقعها إلى الأفضل.

وناشدت محافظة القاهرة جميع وسائل الإعلام ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية ‏فى نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.

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