شيخ الأزهر ناعيا أحمد ريان: فقدنا مصباحًا منيرًا من مصابيح العلم

جدة - نرمين السيد - نعى الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، العالم الفقيه الدكتور أحمد طه ريان، أستاذ الفقه المقارن، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، والذى وافته المنية اليوم الأربعاء.





وأكد الإمام الأكبر فى بيان اليوم الأربعاء، أن العالم الإسلامى قد فقد مصباحًا منيرًا من مصابيح العلم، وأن العالم الراحل -العميد الأسبق لكلية الشريعة والقانون، شيخ علماء الفقه المالكى فى مصر والعالم الإسلامى، ولم يدخر جهدًا فى خدمة الإسلام والمسلمين، تاركًا للمكتبة الأزهرية والإسلامية إرثًا كبيرًا فى مجال الفقه الإسلامى ومسيرة علمية عامرة بالبذل والجهد والعطاء وخدمة رسالة الإسلام، وسيبقى بيننا بعلمه ومحاضراته ودروسه فى رحاب الجامع الأزهر والجامعة والمحافل العلمية ينهل منها طلاب العلم. وأعرب عن حزنه وألمه لرحيل العالم الجليل، مقدما خالص العزاء لأسرته وتلاميذه ومحبيه، سائلًا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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