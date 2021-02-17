صور- سقوط لوحة وارتفاع الموج.. عواصف شديدة تضرب الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - وتسببت العواصف الشديدة فى ارتفاع أمواج البحر، وتخطى المياه سور كورنيش الإسكندرية، وتحديدا بمناطق المندرة وميامى وسيدى بشر ومحطة الرمل.

بينما أدت الرياح الشديدة إلى سقوط لوحة إعلانات بمنطقة ميامى بطريق كورنيش الإسكندرية، صباح اليوم، دون حدوث أى إصابات أو خسائر.

وأعلنت سلطات ميناء الإسكندرية، اليوم، استمرار غلق بوغازى مينائى الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة البحرية، بسبب الرياح وارتفاع الأمواج، وذلك لليوم الثانى على التوالى.

ووجه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ فى جميع الأجهزة التنفيذية، للتعامل مع حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية.

وواصلت شركة الصرف الصحى بالتنسيق مع الأحياء وشركتى مياه الشرب ونهضة مصر لأعمال النظافة، الدفع بسيارات لشفط مياه الأمطار من الأحياء الشعبية.

كانت مناطق العجمى وأبو يوسف و6 أكتوبر غرب الإسكندرية شهدت، مساء أمس، تساقط ثلوج، وذلك بالتزامن مع موجة الطقس السيئ التى تشهدها المدينة الساحلية.

وتسببت موجة الطقس السيئ فى انهيار أجزاء من 3 عقارات، أمس، بمناطق محرم بك والحضرة البحرية والإبراهيمية وسط الإسكندرية، دون حدوث إصابات.