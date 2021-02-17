القوى العاملة :1.5 مليون جنيه منح اجتماعية وصحية لـ 3115 عامل غير...

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة بورسعيد بتعيين 435 شاباً، وذلك في منشآت القطاع الخاص من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" ، منهم 29 من ذوى القدرات ، وبلغ المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية 960 شاباً، منهم 9 من ذوى الإحتياجات الخاصة ، فضلاً عن إستخراج 607 شهادة قياس مستوى المهارة وكارنيه مزاولة الحرفة.
وأضاف الوزير، أن المديرية تلقت في مجال علاقات العمل 54 شكوي ، تم تسوية 7 شكاوي، وحفظ 9 منها ، وإحالة 6 شكاوي للمحكمة العمالية ، ومازالت 32 شكوى تحت البحث والدراسة ، كما قامت المديرية بصرف منحاً للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية لرعايتهم إجتماعياً وصحياً ، حيث تم صرف 6 آلاف جنيه لـ 2 عمال منحة زواج ، و 4 منح مولود بمبلغ 8 آلاف جنيه ، فضلاً عن صرف منحة المولد النبوي الشريف لـ 3109 عاملاً من المسجلين بمبلغ مليون و 554 ألفاً و 500 جنيه .
وأشار السيد السنجابي مدير المديرية - في تقريره للوزير عن إنجازات المديرية خلال شهر يناير الماضى- إلى أن المديرية قامت بالتفتيش من خلال مكاتب التفتيش العمالي على 316 منشأة ، (دوري نهاري وحملات )، أسفر عن تحرير 20 محضراً عمالياً ، وعقد ندوتان توعية ، فضلاً عن التفتيش على 15 منشأة من مكاتب السلامة والصحة المهنية ، أسفر عن تحرير 5 محضراً أخري مخالفة لاشتراطات السلامة والصحة المهنية .
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